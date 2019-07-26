Порошенко неожиданно пришел в ГБР после того, как Труба заявил о его неявке (обновлено)
Порошенко неожиданно пришел в ГБР после того, как Труба заявил о его неявке (обновлено)
Полиция установила автора видео, на котором Зеленского "сбивает" грузовик
Полиция установила автора видео, на котором Зеленского "сбивает" грузовик
«Ти просто ще одна мала, яка бреше» або Секс-скандал у київській лікарні
«Ти просто ще одна мала, яка бреше» або Секс-скандал у київській лікарні
Перис Хилтон хочет купить курорт в Закарпатской области, - СМИ
Перис Хилтон хочет купить курорт в Закарпатской области, - СМИ
Гройсман отмежевался от Порошенко и рассказал о конфликтах с ним
Гройсман отмежевался от Порошенко и рассказал о конфликтах с ним
Медреформа: що далі?
Медреформа: що далі?
Украина задержала российский танкер, который блокировал проход украинским катерам в Керченском проливе
Украина задержала российский танкер, который блокировал проход украинским катерам в Керченском проливе
В Хмельницкой области на путях нашли тело 11-летнего мальчика, который ехал на поезде в Киев (обновлено)
В Хмельницкой области на путях нашли тело 11-летнего мальчика, который ехал на поезде в Киев (обновлено)
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
ГлавнаяСпорт

Сборная России сможет выступить на Олимпиаде в Токио под собственным флагом

Российский комитет получил официальное приглашение на соревнования.

Сборная России сможет выступить на Олимпиаде в Токио под собственным флагом
Фото: olympic.org

Олимпийский комитет России получил от Международного олимпийского комитета официальное приглашение принять участие в летней Олимпиаде 2020 года в Токио. Об этом сообщают российские СМИ.

"Олимпийский комитет России получил возможность, в отличие от предыдущих Игр в Пхенчхане, сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий. Это касается, в том числе, и представителей легкой атлетики, которые имеют официальный допуск Международной легкоатлетической федерации к участию в международных соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор", - сказано в сообщении.

Напомним, осенью 2015 года после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном о массовом употреблении допинга в российском спорте статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) был приостановлен. Тогда же была прекращена работа Московской антидопинговой лаборатории.

Вследствие дальнейших санкций от участия в летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро были отстранены легкоатлеты и тяжелоатлеты из России. В декабре 2017 года МОК из-за систематического нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. Российские спортсмены соревновались в Южной Корее под олимпийским флагом.

Летняя Олимпиады пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также