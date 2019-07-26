Сборная России сможет выступить на Олимпиаде в Токио под собственным флагом

Олимпийский комитет России получил от Международного олимпийского комитета официальное приглашение принять участие в летней Олимпиаде 2020 года в Токио. Об этом сообщают российские СМИ.

"Олимпийский комитет России получил возможность, в отличие от предыдущих Игр в Пхенчхане, сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий. Это касается, в том числе, и представителей легкой атлетики, которые имеют официальный допуск Международной легкоатлетической федерации к участию в международных соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор", - сказано в сообщении.

Напомним, осенью 2015 года после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном о массовом употреблении допинга в российском спорте статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) был приостановлен. Тогда же была прекращена работа Московской антидопинговой лаборатории.

Вследствие дальнейших санкций от участия в летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро были отстранены легкоатлеты и тяжелоатлеты из России. В декабре 2017 года МОК из-за систематического нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. Российские спортсмены соревновались в Южной Корее под олимпийским флагом.

Летняя Олимпиады пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.