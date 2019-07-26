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США об отпущенных российских моряках: хороший прецедент для мирного разрешения споров

Украинская власть полностью соблюдает международное право.

США об отпущенных российских моряках: хороший прецедент для мирного разрешения споров
Фото: bessarabiainform.com

Посольство США в Украине считает, что ситуация с отпущенным экипажем задержанного российского танкера Neyma – это стремление украинской власти полностью соблюдать международное право. Об этом Американское посольство заявило в твиттере.

"То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами. Это хороший прецедент для мирного разрешения споров", - говорится в сообщении посольства.

Напомним, 24 июля СБУ и военная прокуратура задержали российский танкер Neyma (он изменил название на Nika Spirit), который 25 ноября 2018 года блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе, именно его действия привели к захвату украинских кораблей и пленению их экипажей.

После задержания, на танкере провели обыск и изъяли документы, записи радиопереговоров во время конфликта и бортовых журналов с целью установления фактических обстоятельств 25 ноября 2018 года. Судно РФ признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте.

Узнав об этом, Россия принялась снова угрожать Украинскому государству, обещая «последствия».

Несмотря на это, Украинская сторона отпустила экипаж российского танкера. Позже, старший механик Neyma рассказал, что украинские силовики вели себя корректно и не грубили, а также не применяли силу в отношении экипажа.

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