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В Одессе патрульные остановили лошадь на скаку

В результате инцидента никто не пострадал.

В Одессе патрульные остановили лошадь на скаку
Фото: facebook.com/odesapolice

В Одессе патрульные полицейские остановили лошадь, внезапно выбежавшую на проезжую часть на Фонтанской дороге.

Об этом сообщила пресс-служба местной полиции в Фейсбуке.

На опубликованном патрульными видео видно, как полицйеские поехали вслед за лошадью и прямо из автомобиля схватили ее за уздечку, а затем остановились.

"Сегодня утром патрульные увидели лошадь, которая сломя голову выбежала на проезжую часть.

Животное хаотично перемещалось по проезжей части, создавая опасность дорожному движению. Патрульные приняли решение самостоятельно его остановить - замедлили движение и голосовыми командами пытались успокоить животное, подъехав ближе. Через окно автомобиля один из инспекторов схватил лошадь под уздцы и остановил", - говорится в сообщении.

Лошадь вернули владельцам, которые объяснили, что во время утренних тренировок, она убежала с ипподрома, а они собственными силами пытались ее разыскать.

В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, с 2016 года в ряде городов Украины полиция использует лошадей для патрулирования улиц.

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