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​За сутки боевики один раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен украинский военный

С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.

​За сутки боевики один раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен украинский военный
Фото: EPA/UPG

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска один раз нарушили "хлебное" перемирие на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"25 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования РФ и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия. Противник открывал огонь по нашим защитникам из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Причепиловки - с ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В результате один военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - подчеркнули в штабе.

Напомним, трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала бессрочное "хлебное перемирие" с 21 июля.

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