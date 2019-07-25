"Киллеру" Бабченко вручили подозрение из-за перепалки с журналистом

Перепалка произошла 2 июля на акции против регистрации кандидадами в нардепы Клюева и Шария.

Участнику АТО, волонтеру Алексею Цымбалюку, известному как исполнитель "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко, вручили подозрение в угрозах или насилию в отношении журналиста.

Об этом сообщил адвокат Маси Найем.

"Подозрение вручили за перепалку с лицом, которое теперь называет себя журналистом "Страна.юа" Владиславом Бовтруком, во время акции на Майдане Независимости против регистрации кандидатами в народные депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария 2 июля этого года", - написал он Найем в фейсбуке.

Адвокат добавил, что Бовтрук сам же и начал спор, "крикнув Алексею в ответ на его просьбу не провоцировать, "Иди на*уй, бандера".

Цимбалюк пришел сам в участок Шевченковского УП ГУ НП в Киеве по улице Прорезной, 12б, несмотря на то, что в подозрении указан другой адрес регистрации. Также в отделении полиции Алексеем было заявлено о том, что в действиях Владислава Бовтрука он видит обиду его (Алексея) национальной чести и достоинства в сочетании с угрозами.

Напомним, сообщение о гибели Бабченко от рук киллера появилось вечером 29 мая 2018 года. Под вечер 30 мая СБУ сообщила, что убийство Бабченко было инсценировкой для предотвращения покушения, заказанного российскими спецслужбами. Завербованный ими организатор преступления задержан. Спецоперацию удалось провести благодаря сотрудничеству с СБУ бывшего участника АТО, которому организатор предложил исполнить заказ за 30 тысяч долларов.

Алексей Цимбалюк был иеродиаконом в Украинской православной церкви Московского патриархата, затем перешел в Киевский патриархат. Некоторое время Цимбалюк был монахом, а позже пошел волонтером в АТО, в медбатальйон "Госпитальеры".