Журналистка "1+1" от "Слуги народа" выиграла округ у главы "Воли народа"

У Василевской-Смаглюк 41,79% голосов, у нардепа Москаленко - меньше 18%.

Журналистка "1+1" Ольга Василевская-Смаглюк, которая баллотировалась от партии "Слуга народа", выиграла выборы у главы фракции “Воля народа” и экс-регионала Ярослава Москаленко в одномандатном избирательном округе №96 в Киевской области.

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии по результатам подсчета 98% электронных протоколов, Василевская-Смаглюк набрала 41,79%, или 36,156 голосов избирателей.

Ближайший ее соперник, Москаленко, набрал 17,99%, или 15 564 голоса.

Третье место занял кандидат от партии "Батьківщина", бывший депутат облсовета от "Оппозиционного блока" Роман Буковский - он набрал 8,91% или 7 710 голосов.

34-летняя Василевская-Смаглюк родилась в Староконстантинове Хмельницкой области и работает специальным корреспондентом на телеканале "1+1".

Округ №96 охватывает Бучу, Славутич, Бородянский, Вышгородский, Иванковский и Полесский районы Киевской области.