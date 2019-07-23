Премьером может стать Рашкован, - источники в "Голосе"
Премьером может стать Рашкован, - источники в "Голосе"
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
​Гражданин Израиля Куницкий легко выиграл выборы в округе с действующими нардепами Грановским и Киршем
​Гражданин Израиля Куницкий легко выиграл выборы в округе с действующими нардепами Грановским и Киршем
Колесников признал поражение на округе в Дружковке
Колесников признал поражение на округе в Дружковке
В новом парламенте не может быть создана коалиция, - Магера
В новом парламенте не может быть создана коалиция, - Магера
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
За Савченко проголосовали восемь человек
За Савченко проголосовали восемь человек
Экс-регионалка Бондаренко проиграла выборы кандидату от "Слуги народа" в Николаевской области
Экс-регионалка Бондаренко проиграла выборы кандидату от "Слуги народа" в Николаевской области
Монополія «Україна»
Монополія «Україна»
ГлавнаяПолитика

Журналистка "1+1" от "Слуги народа" выиграла округ у главы "Воли народа"

У Василевской-Смаглюк 41,79% голосов, у нардепа Москаленко - меньше 18%.

Журналистка "1+1" от "Слуги народа" выиграла округ у главы "Воли народа"
Ярослав Москаленко, группа «Воля народа»
Фото: Анна Стешенко

Журналистка "1+1" Ольга Василевская-Смаглюк, которая баллотировалась от партии "Слуга народа", выиграла выборы у главы фракции “Воля народа” и экс-регионала Ярослава Москаленко в одномандатном избирательном округе №96 в Киевской области.

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии по результатам подсчета 98% электронных протоколов, Василевская-Смаглюк набрала 41,79%, или 36,156 голосов избирателей.

Ближайший ее соперник, Москаленко, набрал 17,99%, или 15 564 голоса.

Третье место занял кандидат от партии "Батьківщина", бывший депутат облсовета от "Оппозиционного блока" Роман Буковский - он набрал 8,91% или 7 710 голосов.

34-летняя Василевская-Смаглюк родилась в Староконстантинове Хмельницкой области и работает специальным корреспондентом на телеканале "1+1".

Округ №96 охватывает Бучу, Славутич, Бородянский, Вышгородский, Иванковский и Полесский районы Киевской области.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также