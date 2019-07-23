Верховный суд России подтвердил приговор Павлу Грибу

Украинцу в марте присудили шесть лет лишения свободы.

Верховный суд России во вторник, 23 июля, подтвердил приговор украинцу Павлу Грибу, пишет "Интерфакс".

В марте 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Гриба к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Теперь это решение вступило в силу.

Павлу Грибу обвинили по части 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ - содействие террористической деятельности.

По версии следствия, он причастен к подготовке теракта в сочинской средней школе №26. Кроме того, в России называют Гриба "приверженцем радикальных националистических взглядов".

Гриб попал в руки российских силовиков после того, как в сентябре 2017 года съездил в Беларусь, куда поехал на встречу к подруге, с которой познакомился в интернете. Он якобы убеждал девушку взорвать самодельное взрывное устройство на выпускном вечере.

Позже Гриба нашли в краснодарском СИЗО.

Здоровье Гриба за время, проведенное в СИЗО, ухудшилось. В конце января 2019 года стало известно, что у него появились признаки цирроза печени и болезни Альцгеймера.