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Московский суд продлил на три месяца арест украинских моряков

Два дня назад моряков включили в список обмена пленными.

Московский суд продлил на три месяца арест украинских моряков
Фото: hromadske.ua

Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест военнопленным украинцам Андрею Драчу, Михаилу Власюку, Богдану Головашу, Денису Гриценко, Вячеславу Зинченко и Сергей Попову. Об этом сообщает "Громадське".

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ России.

Заседание проводили в закрытом режиме. В суд приехали родственники военнопленных.

Моряки не отвечали на вопросы судьи, которые не касались их имени, даты рождения и звания. Защитники украинцев настаивали на том, что они являются военнопленными, а также приобщили к материалам решения Международного трибунала с требованием немедленно отпустить украинских моряков и судна.

Напомним, 15 июля 24 украинских моряков включили в список обмена пленными. На прошлой неделе следствие предъявило всем захваченным в плен окончательные обвинения.

Российские пограничники атаковали и захватили три украинских судна - бронекатера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" - в ноябре 2018 года. Экипаж судов также захватили. Оккупационный суд Керчи арестовал всех украинцев, после чего их вывезли в Москву. Россия обвиняет украинских моряков в незаконном пересечении российской границы, хотя суда шли из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.

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