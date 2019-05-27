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Россия не будет выполнять требования Международного трибунала по украинским морякам

Россия настаивает на завершении судебного процесса над военнопленными украинцами.

Россия не будет выполнять требования Международного трибунала по украинским морякам
Фото: tvc.ru

Россия не будет выпонять решение Международного трибунала касательно задержания украинских кораблей и моряков в Черном море. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, сообщает "Цензор.нет".

Песков на вопрос, не изменилась ли позиция Кремля в связи с постановлением Международного трибунала, ответил отрицательно.

"Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе, и состояться суд", - сказал он.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что если Россия не начнет выполнять решение Международного трибунала ООН об освобождении украинских моряков, Киев будет добиваться введения против Москвы новых - "гамбургских" - санкций.

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

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