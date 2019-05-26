Время больших ожиданий

С момента описываемых событий минул век, но настроения людей не сильно изменились. Сто лет спустя украинцы все так же беззаветно верят в лучшее; что «оно все как-то устроится». Как именно? Ну, как-нибудь само по себе, главное – выбрать новых и прогрессивных политиков, «пустить свежую кровь», «уж они разберутся». А если не разберутся? Эээ… Тогда мы снова почувствуем себя обманутыми.

Так называется книга Константина Паустовского из цикла «Повесть о жизни» (всего их четыре). Самое начало 20-х годов, Одесса. В стране разруха, гражданская война, неимоверная бедность, но герои Паустовского – перебиваясь с хлеба на воду – все равно живут жизнью, полной впечатлений, приключений, ярких событий (хотя, порою они и с привкусом горечи). Несмотря ни на что, они верят в лучшее и ждут перемен. Разумеется, позитивных. Причем перемен масштабных, решительных, как раз в духе времени. Даже если никаких предпосылок тому не наблюдается, а тучи все сгущаются.

Провальный блиц-криг

Первые же дни президентства Владимира Зеленского оказались крайне насыщенны событиями.

В понедельник, вступив за трибуну ВР для принесения присяги, он совершил ровно то, чего ожидали от него простые украинцы – сыграл роль Василия Голобородько. А именно: выступил за все хорошее, против всего плохого; обличил в неэффективности весь Кабмин скопом, призвав его уволиться; также – силовиков (нужно было видеть их лица в этот момент, особенно Юрия Луценко); сформулировал набор требований для ВР (почему-то позабыв закон о импичменте, который обещал в ходе гонки), но тут же ее распустил (при том, что одно другому противоречит).

Толпа на площади Конституции ликовала. Такой эйфории не наблюдалось, пожалуй, со времен Оранжевой революции: люди вновь дождались по-настоящему «народного» Президента и выражали ему всяческую поддержку. Случись кому-то из социологов замерить рейтинги Зеленского и «Слуги народа» сразу после инаугурационного перфоманса, они бы точно зашкалили под 90%.

Фото: Макс Левин

Во вторник новоизбранный приступил к консультациям с фракциями на предмет роспуска Рады (обязательная процедура). Формальное основание – отсутствие коалиции то ли с 2016-го, то ли с 2017-го года. Основание, мягко говоря, сомнительное, ведь сей факт (несмотря на его очевидность для всех) не был должным образом зафиксирован, а между буквой закона и его духом разница все же существует. Доказано грустным опытом Виктора Федоровича Януковича и подконтрольного ему Конституционного суда в октябре 2010-го.

Сей пример Печерским холмам памятен и, логично предположить, Зеленскому еще аукнется, но пока политическая целесообразность восторжествовала – лидеры фракций признали за шестым Президентом право поступить так, как он считает нужным. Обсудив новые правила игры, также – желаемые изменения к закону о выборах, мирно разошлись, на среду Андрей Парубий созвал внеочередную сессию ВР. Но уже через пару часов на сайте главы государства появился Указ о роспуске Рады. Вступающий в силу с момента публикации в официальных СМИ он существенно обездвиживает действующий парламент и уж точно делает невозможным изменение избирательного законодательства (к чему, как мы помним, днем ранее призывал Владимир Александрович).

Обнародование документа в СМИ отложили до четверга, и в среду Рада все же собралась. Собравшись, с удивлением обнаружила, что рассматривать ей нечего – Президент (а именно он формировал повестку дня внепланового заседания) свои законопроекты относительно корректировки избирательной системы не подал. Видимо, в его команде оперативно написать/подготовить их оказалось попросту некому. Когда бумаги все же начали поступать в комитет ВР, внезапно выяснилось: Банковая ратует уже не за открытые списки (звучало накануне), но за закрытые.

Возможно, не вполне понимая разницу между ними.

Фото: ЦЕНЗОР

Поскольку все мыслимые и немыслимые процедуры (о такой, например, детали как возможность нардепам на протяжении 14 дней подавать альтернативные законопроекты, скромно умолчим) были нарушены, а сами парламентарии несколько часов промаялись бессмысленным бездельем, Андрей Парубий сессию закрыл.

Президент Зеленский получил первую публичную пощечину. Отреагировал весьма предсказуемо – записав ролик с гневным, но уже немного карикатурным призывом «свести счеты» со старой властью на парламентских. Ну, а как еще отвечать, если весь штат сценаристов 95-го квартала перекочевал в АП? Создание роликов – главный функционал и главное «оружие» этих людей.

Можно ли было этой пощечины не допустить?

Вполне.

«А Баба Яга против»

Ведь в понедельник, как было сказано, Рада была настроена весьма миролюбиво – белые флаги торчали из-за каждого второго шиворота. Да и во вторник, собственно, тоже.

Что же требовалось?

Во-первых, четко продумать план действий и следовать ему неуклонно. Заранее подготовиться так, дабы ни малейшей юридической зацепки выступить в пику у оппонентов не оставалось. Продумать политические мэсседжи, выстроить пошаговый сценарий их реализации в ближайшие дни. Просчитав возможную реакцию (что совсем несложно) ключевых субъектов, последовательно буровить свое, ни на шаг не отступая. Для убедительности – ссылаться на поддержку масс.

Во-вторых, собственно, массы. Что мешало записать мобилизационный ролик ДО, а не ПОСЛЕ досрочной сессии? Пригласить народ под стены Рады – «помочь депутатам принять правильное решение». Даже тысячи киевлян (сгонять бы их не пришлось, платить – тоже) вполне хватило б для того, чтобы нардепы, мягко говоря, не расслаблялись, здания – до принятия необходимых решений – не покидали (через подземные ходы включительно).

В третьих – самолично возглавить «поход на Раду». Как это делали все «папередники», когда ими действительно требовалась поддержка ВР. Проверено: даже сам факт присутствия «под куполом» Президента влияет на депутатов волшебным образом.

Фото: president.gov.ua

Но у ЗЕ об этом почему-то не подумали. «Наскока», «авось прокатит» не получилось. Оно и понятно: если уж решил идти "по беспределу", не произноси странного и неуместного слова "компромисс". Заслышав которое "старые" политики буквально "чуют" "запах крови" и "догонять" будут до конца.

Посему среду случился слом. Рада четко осознала: король – голый. И он совсем нестрашен. Можно работать. В том числе, «пушить» запросы в КСУ и ВСУ относительно неправомерности роспуска и прочая, прочая – подобной реакцией теперь, судя по всему, будет сопровождаться едва ли не каждый шаг новоизбранного.

Тем паче, если прибавить сюда кадровые назначения…

Возведение в ранг главы АП Андрея Богдана было совершено прогнозируемо, но все равно вызвало бурную реакцию общественности. И не потому, что он считается «юристом Коломойского» (мало ли кто на кого какие ярлыки навешивает), но потому, что человек люстрирован и возможность занимать подобный пост спорна. Мягко говоря. Но в АП на черное говорят белое, плетут какую-то чепуху про закон о госслужбе, о патронатной службе и т.д. Рубрика: плюй в глаза – Божья роса, равно как когда-то при Януковиче.

Не лучшие ассоциации, правда?

Почему же Зеленский (очевидно, вполне осознавая все риски, ведь он весьма неглуп) так поступил?

Да, очень просто.

Его логика действий: «а Баба Яга против»; куплю билет, но – назло кондуктору – пойду пешком. Ах, вы все уверяете, что Раду распускать незаконно? И вот даже НФ вышел – выбивая у меня козырь и рук – из состава коалиции, дабы предотвратить роспуск? Так я тем более его инициирую!

Вы обижаете моего друга (что-то, дружить и быть этой дружбе верным Зеленский умеет), называете его «юристом Коломойского», всячески уничижаете? И даже США выступает против? Быть ему главой АП – получите!

Фото: Анна Стешенко

Единожды уразумев сию склонность Владимира Александровича, просчитывать его в дальнейшем не составляет труда.

Ну, и раз уж мы о кадрах, упомянем еще одну проблему, нажитую Зеленским на ровном месте – отставка Кабмина Гройсмана.

Могло ли ее не быть? Да, если бы Владимир Александрович (точнее, Василий Голобородько, выступавший за него) был бы более сдержан в инаугурационной речи. Как минимум – не разбрасывался голословными обвинениями, «зачесывая» под одну гребенку всех членов КМУ – и тех, на ком печати ставить негде и, наравне с ними, допустим, Лилю Гриневич или Оксану Маркарову. Конечно, Гройсман хлопнул дверью не потому, что оскорбился за себя и коллег. Скорее, «подзуживание» Арсения Яценюка (с которым ему – с высокой долей вероятности – на выборы идти) сделало свое дело. Хотя, не/целесообразность подобного демарша – вопрос дискуссионный.

Особенно, накануне визита в Киев миссии МВФ, работа которой – как мы знаем сегодня – под угрозой срыва. И, даже если завершится без эксцессов, транша нам, скорее всего, не видать. Учитывая, что выплата третьего предварительно запланирована на вторую половину осени, это несет довольно серьезные риски для финансовой стабильности страны. Ранее киношный Василий Голобородько обещал «послать МВФ в жопу», и вот у реального Владимира Зеленского, спровоцировавшего настоящий политический кризис, это по факту получилось – даже заявлять ничего этакого не понадобилось.

Но вернемся к Гройсману, «плюсам» и «минусам» его поступка.

Фото: facebook/Володимир Омелян

С одной стороны, оставаясь в кресле главы КМУ вплоть до формирования новой коалиции (по результатам парламентских выборов) он бы обеспечил преемственность власти. Кроме того – учитывая доступ к ресурсам всех возможных видов – значительно бы упростил ход этих самых выборов для себя, своей команды, соратников из НФ, БПП и – возможно – не только для них.

С другой стороны, анонсировав увольнение, он заявил публичную позицию, что – по задумке Арсения Петровича и Владимира Борисовича – поможет последнему на выборах. Кроме того, еще не факт, что Рада отставку Гройсмана во вторник проголосует. Если нет – вынужден будет остаться работать до тех же выборов, но уже с поправкой в позиционировании – «лично я хотел уйти, но остаюсь, повинуясь долгу». И если вдруг КСУ затормозит избирательный процесс, а он – читайте разъяснения профильных юристов внимательно - может это сделать на любом этапе, Владимир Борисович свои позиции лишь укрепит.

Итак, суммируем. Только за первые дни Владимир Зеленский сам себе создал следующие проблемы:

- ввязался в драку с парламентом, совершенно к ней не подготовившись. Как результат – рискует долго получать от нардепов тычки и подножки вослед;

- распустил этот самый парламент, опираясь на основания весьма сомнительные. Чреватые неприятными юридическими последствиями в будущем;

- нажил недругов в лице всего состава КМУ;

- укомплектовал штат АП из сотрудников «95-го квартала». От остальных назначений воздержался – «квартальщики», видимо, закончились;

- не дал четких ответов на вопрос о том, кого видит ключевыми силовиками (друг детства Иван Баканов как первый замглавы СБУ, который – тут к гадалке не ходи – будет долго-долго исполнять обязанности Главы после формального смещения Василия Грицака, не в счет);

- назначил глав АП и Генштаба (вопрос не к личности генерала Хомчака, но к самой процедуре) с явным нарушением закона. Что также юридически чревато – не сегодня, так завтра и, собственно, начинает уже понемногу реализовываться;

- так и не представил не только обещанного «плана ста дней», но хоть какой-нибудь минимально краткосрочной «дорожной карты».

Фото: instagram/zeteam2019

Парламентские. «Слуга народа»

Итак, начиная с пятницы – на следующий день после выхода «Голоса Украины» и «Урядового курьера» с приснопамятным указом – в стране стартовал избирательный процесс.

Поскольку с ВР диалог не задался, выборы состоятся по старой избирательной системе.

Попробуем же заглянуть в недалекое будущее.

Является ли досрочная перезагрузка ВР - согласно прежним правилам - полноценным ее обновлением?

Нет, не является.

Условия краткосрочной кампании не позволят сформировать новое качество парламентаризма, завести под купол не просто новые, но достаточно подготовленные, квалифицированные лица, также – избежать угроз популизма, кумовства и прочих «прелестей».

Почему - разберемся детальнее.

Большое оживление вызвала намедни публикация данных группы «Рейтинг» - относительно того, какие силы «под купол» потенциально проходят, какие – нет.

Итак, по предварительным замерам:

«Слуга народа» получает 43.8%, ОПЗЖ имени Юрия Бойко – 10.5%, БПП – 8.8%, Юлия Тимошенко – 7.3%, Игорь Смешко – 5.1%. За бортом остаются «Голос» Вакарчука (4.6%), радикалы Ляшко – 3.3%; ОБ Вилкула – 3.2%, а также Гриценко, "Свобода" и "Самопомощь", остальные – подавно.

Фото: Анна Стешенко

Теперь – о списках.

Начнем с фаворита – «Слуги народа». Как отмечалось, сразу после инаугурационной речи, появилась иллюзия: они способны самостоятельно сформировать новое парламентское большинство. Но уже во второй половине недели динамика изменилась.

А, кроме динамики, существуют и объективные факторы.

Первое. Что мы знаем о «СН»?

Ну, кроме того, что это – папка документов, которыми формально заведует нынешний первый замглавы СБУ Иван Баканов? Какова ее идеология (заявление Руслана Стефанчука о либертарианстве – в исполнении Владимира Зеленского – довольно сложно воспринимать всерьез)?

Программные позиции?

Истинные убеждения сторонников?

Велась ли и/или ведется минимальная партийная работа в регионах?

Да и есть ли вообще сторонники? Ну, кроме прилипал и конъюнктурщиков, традиционно тянущихся к любой партии власти? И чем они отличаются от прежних: членов НДП, СДПУ(о), ПР, «Нашей Украины» и БПП периода их рассвета? Ответ очевиден.

Второе. Кто станет «лицом партии», сформирует первую пятерку и десятку списка? Мы уже знаем: формальным предводителем станет Дмитрий Разумков, но вряд ли его фамилия так уж привлекательна для избирателя. Тем более хоть относительно продвинутого.

Фото: Макс Требухов

Третье. У кого будет право влиять на составление списка «СН»? Мы же прекрасно понимаем, что монополии в этом вопросе Владимир Зеленский не получит. А вот Игорь Коломойский наверняка сможет молвить словечко (хотя считать Зеленского его абсолютной марионеткой в корне неправильно). И не только он. Вот еще Виктор Пинчук, примером.

Как охарактеризовал один умный человек: «Беня и Пиня едут в одном поезде, но в разные стороны. Зеленский – вагон-ресторан, в который они периодически заходят по очереди и что-то заказывают».

Метафора злая, конечно, но сочная.

Хотя, как по мне, уместнее следующая: "Пинчук едет в поезде под название "Вакарчук". И его состав - почти как в фильме Алексея Учителя "Край" - движется наперегонки с составом Коломойского. И чем ближе Игорь Валериевич подбирается к кабине машиниста, тем больше топлива закидывает в топку своего паровоза Виктор Михайлович".

Пятое. Есть ли у «Слуги народа» свое «ядро»? «Верный» электорат, на который можно опираться и точно рассчитывать. Нет, нету. А численность симпатиков самого Владимира Александровича показал первый тур – 30% (итоги второго – ненависть к Порошенко и истеблишменту в целом). И то, это были президентские, не парламентские, где психология выбора совершенно иная. Естественно, все 30% «СН» на парламентских не соберет (кто и как помешает – разберемся далее), 20-22%, ну может 25% будут отличным результатом. Вот просто великолепным.

Но.

Сформировать коалицию исключительно собственными силами такой результат не позволит.

Более того. Хотя для ВР «двадцать процентов плюс» - отличный показатель, для социума он будет выглядеть – на фоне цифр второго тура – существенным фиаско.

Бело-голубое поле

Топ-симпатий избирателей на условном «бело-голубом» фланге возглавляет

Оппозиционная платформа «За жизнь» имени Бойко-Рабиновича и поддерживающего их Медведчука. Фамилия последнего в опросах давно уже никого не пугает – за последний год (между прочим, во времена Порошенко) Виктор Владимирович вложил в свое медийное позиционирование и продвижение немало усилий. Потихоньку дающих плоды.

В первом туре выборов Юрий Анатольевич Бойко получил 11% голосов, заняв четвертое место. Если б не Зеленский – «откусивший» значительную часть Юго-востока – мог бы больше. На президентских есть шанс цифру увеличить:

- за счет ошибок Зеленского, «оттока» от него радикально настроенной части бело-голубого» электората;

- посредством объединения с прежними соратниками – «ахметовским» крылом ОБ.

Переговоры о последнем сейчас идут довольно активно. Причём не Александр Вилкул – их субъект. О роли и доле Александра Юрьевича красноречиво свидетельствует факт: в свое время о предстоящей кооперации с Евгением Мураевым на президентских, он узнал… из телефонного звонка накануне тематической пресс-конференции.

Нет, субъекты – главные бенифициары этой части ОБ Борис Колесников и Вадим Новинский.

Идея, по сути, в том, чтобы все вернуть на круги своя – воскресить ОБ в прежнем его виде. Что позволит старым-новым союзникам попробовать полностью монополизировать свое избирательное поле – шансы на прохождение под купол «Возрождения» вместе с «партией мэров» Труханова-Кернеса существенно снизятся. Математика проста: проходной барьер в пять процентов – миллион голосов. Да, и в Харькове, и в Одессе градоначальники имеют достаточно высокие рейтинги, однако этим-то их «база» и ограничивается. Шансы на успех есть, но они условны.

На этом, собственно, плюсы для реинкарнированного ОБ иссякнут. Ведь главная проблема, из-за которой они, в свое время, развалились, никуда не делась. «Российский фактор» она называется и имеет свое лицо – Виктора Медведчука. В начале 2017-го (когда впервые заговорили о разладе), «старые донецкие» попросту не захотели «плясать» под откровенно пророссийскую дудку. В ноябре 2018-го развод был формализован – они пошли своим путем, а их формальный кандидат Александр Вилкул получил на выборах аж восьмое место и 4% голосов. Бойко, напоминаю, 11%. При том, что по их собственным внутренним замерам, минимум пару процентов ему добавил приснопамятный визит в Москву. В сопровождении Медведчука, разумеется.

Фото: 112

И вот теперь – в свете возможного объединения – получается: в отношениях двух «лагерей» ОБ «российский» фактор не так уж важен, ради мандатов на него можно закрыть глаза (опытные ораторы, все вместе они сумеют объяснить избирателям почему полгода поливали друг-друга грязью) и «потерпеть». И даже с присутствием Виктора Медведчука в списке (то, что он там окажется, сомнений не возникает) смириться.

Ну, а учитывая, что ОБ точно станет самой крупной оппозиционной фракцией Рады, Виктору Владимировичу до его мечты – возвращения в парламентский президиум – рукой подать. С соответствующими последствиями для страны. Вплоть до риска подрыва внешнеполитического курса.

За что особое «спасибо» нужно сказать Петру Порошенко, Владимиру Зеленскому и всему «бело-голубому» лагерю.

Да, кстати. Тут, конечно, нельзя не упомянуть фигуру Рината Ахметова.

Что же он?

Судя по происходящему, принял для себя решение в выборах активно не участвовать. Олег Ляшко финансовых и организационных «подпорок» лишен. Давняя дружба с Арсением Петровичем и Владимиром Борисовичем в силе, но вряд ли у этой парочки есть хоть какие-то электоральные перспективы.

Остаются мажоритарщики. Которым можно помогать точечно, а потом просто наладить сотрудничество в Раде. Плюс – с теми, кто туда зайдет. Благо, желающие найдутся всегда.

Вакарчук как новый Яценюк. Тимошенко и Кличко, «демократическое поле»

«В 2014-м никто не ждал прорыва от «Народного фронта», но он случился. Та же ситуация может сейчас повторится с Вакарчуком», - говорит один умный человек.

И он в общем прав. Лидер «Океана Эльзы» пока только заявил о создании своей политсилы, активная деятельность впереди. Но уже сейчас понятно: барьер Вакарчук преодолеет, собрать миллион симпатиков труда ему не составит. А вот дальше – зависит лишь от него (сам он прикидывает - ни много, ни мало - 20-30%. Весьма оптимистично, но посмотрим). База – центр и запад страны, весьма чувствительные к вопросам суверенитета страны, войны и мира, идентичности, внешнеполитического курса и проч. Собственно к тому, о чем в кампанию говорил Порошенко, но – сразу по ее завершении – резко «свернулся». Оброненное Петром Алексеевичем знамя подхватил Вакарчук, который – будем честны – с западными ценностями и устремлениями ассоциируется куда больше прежнего гаранта.

Фото: Ірена Скуратовська

Разочаровавшиеся в ПАП, жаждущие «новых лиц», прогрессивные сторонники прежней (какой она когда-то задумывалась, а не той, что стала сейчас) «Самопомощи», прогрессивный «средний класс», даже симпатики Гриценко и Смешко вполне способны поддержать Вакарчука. Разговоры о том, что он «свое уже упустил», «в нем многие разочаровались, поскольку не решился на президентские» неуместны – доказывают замеры.

…В целом, на «демократическом фланге» много игроков, анализировать всех задача сейчас не стоит, расставлю акценты точечно. Так, хотелось бы обратить внимание на возможный союз (переговоры еще продолжаются) «Батькивщины» и партии «Удар».

От потенциальной кооперации каждый получит свое. «Удар» - мощного союзника, который «паровозиком» точно «провезет» его в Раду (преодолеть сей путь самостоятельно у киевского градоначальника сотоварищи шансов практически нет). «Батькивщина» - симпатию молодежи и любителей всего «прогрессивного», чей взгляд наверняка привлечет фигура Владимира Кличко. Также – некоторую финансовую подпитку (с которой у Туровской сейчас, поговаривают, туговато). Из минусов – «теснота» списка. Более, чем на 25 мандатов Тимошенко с Кличко (исходя из объективных факторов) вряд ли наберут, а вот команды у них большие и всех этих людей нужно как-то «трудоустраивать».

***

С момента полноценного вступления Владимира Зеленского в должность прошла всего неделя. И тут кстати вспоминаются слова, сказанные в свое время одним по-восточному мудрым человеком про Святослава Вакарчука (когда он еще рассматривался в качестве возможного кандидата в Президенты). «Слава – артист. Характер артиста таков, что он привык к одобрению, аплодисментам, восторгам толпы. А политика – не та дорога, что выстлана аплодисментами. Скорее плевками и проклятьями. Сможет ли он с этим справиться?». Пожалуй, пришло время переадресовать тот же вопрос Владимиру Зеленскому.