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Зеленский выступил в поддержку украинского кино

"Ждем крутых фильмов на экранах, высоких бокс-офисов и международных наград".

Зеленский выступил в поддержку украинского кино
Фото: facebook.com/zelenskiy95

Президент Владимир Зеленский выступил в поддержку украинского кинопроизводства, назвав ее одной из приоритетных задач.

Об этом глава государства написал в Facebook.

"Кинематографическая неделя в Украине. В четверг - 100-летие Одесской киностудии, вчера - открытие 48-го Международного кинофестиваля "Молодость", - отметил Зеленский и поздравил всех кинематографистов.

"Поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных задач. Ждем крутых фильмов на экранах, высоких бокс-офисов и международных наград. А главное - зрителей в кинотеатрах, которые будут выбирать наше кино. Кино, снятое в Украине", - подчеркнул Президент.

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