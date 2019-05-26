Зеленский призвал политиков обратить внимание на проблему реабилитации наркозависимых
Зеленский призвал политиков обратить внимание на проблему реабилитации наркозависимых
​В Ровно двух человек с плакатами о Зеленском забрали в полицию за несанкционированный митинг
​В Ровно двух человек с плакатами о Зеленском забрали в полицию за несанкционированный митинг
В Киеве открыли пешеходный мост между Крещатым парком и Владимирской горкой
В Киеве открыли пешеходный мост между Крещатым парком и Владимирской горкой
В США одобрили самое дорогое лекарство в мире
В США одобрили самое дорогое лекарство в мире
Полиция освободила из рабства 80 человек в "ребцентре" Житомирской области
Полиция освободила из рабства 80 человек в "ребцентре" Житомирской области
Коломойский в интервью Financial Times высказался за дефолт Украины
Коломойский в интервью Financial Times высказался за дефолт Украины
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Huawei больше не сможет использовать карты памяти SD и microSD
Huawei больше не сможет использовать карты памяти SD и microSD
В киевском супермаркете мужчина напал на ребенка и начал его душить
В киевском супермаркете мужчина напал на ребенка и начал его душить
ГлавнаяПолитика

Зеленский попросил полицию не мешать мирным акциям против него

Президент заявил, что критики не боится.

Зеленский попросил полицию не мешать мирным акциям против него
Зеленский объявил о запуске онлайн-проекта "Лифт"
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский попросил Министерство внутренних дел не применять меры против мирных политических протестов.

Об этом говорится в фейсбуке Зеленского в ответ на инцидент в Ровно, где двух молодых людей с плакатами за импичмент забрали в отделение полиции.

"Выяснил ситуацию о якобы задержании парня и девушки, которые устроили против меня протест в Ровно. Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь", - говорится в заявлении.

Напомним, 25 мая в Ровно двое человек - 20-летний парень и 16-летняя девушка - пришли на майдан Независимости с плакатами о президенте Владимире Зеленском: "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски". Их забрали в полицию за несанкционированный митинг. Там на них составили админпротокол по статье 185-1 КУоАП о несанкционированном митинге и отпустили. На мать девушки составили протокол по статье 184 за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.

Девушка - 16-летняя Дарья Коцюруба - в интервью UA:Ровно рассказала, что она вышла на протест из-за назначения Зеленским на государственные должности "кварталовцев" и подлежащих люстрации лиц.

Подобный случай произошел в Киеве в начале апреля. Тогда на Майдане Независимости в центре столицы с применением силы задержали активиста Леонида Овчаренко за попытку раздавать листовки с информацией о кандидате в президенты Владимире Зеленском. Шевченковский районный суд Киева через несколько дней полностью оправдал Овчаренко и закрыл административное производство из-за отсутствия состава правонарушения.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также