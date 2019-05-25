Зеленский: освобождение моряков будет сигналом готовности РФ к прекращению "конфликта" с Украиной

Президент Владимир Зеленский считает, что выполнение Россией приказа трибунала ООН об освобождении украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом о готовности к прекращению "конфликта" с Украиной. Об этом он написал в субботу в Facebook.

"Выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной", - отметил Зеленский.

По его мнению, таким образом Россия может сделать шаг к "разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом".

"Посмотрим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома!", - добавил глава государства.

Напомним, 25 мая Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить 24 украинских моряков и захваченные корабли. За решение проголосовали 19 судей, против - один, российский судья Колодкин. РФ должна освободить моряков в ближайшие дни, а до 25 июня - подать отчет в Трибунал. В противном случае на нее могут ждать новые санкции.