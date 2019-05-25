Международный трибунал обязал Россию немедленно освободить 24 украинских моряков

За решение проголосовали 19 судей, против - один, российский судья Колодкин.

Международный требунал по морскому праву удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должна осуществить Россия в отношении задержанных украинских моряков. Об этом говорится в решении трибунала, объявленном в субботу в Гамбурге, передает "Европейская правда".

Ключевые положения документа зачитал председатель трибунала, судья Пак Чжин Хён.

Фото: twitter.com/KaterynaZelenko

Среди прочего, суд обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им возвращение в Украину.

"Суд считает необходимым требовать от России немедленно освободить три задержаны украинские корабли Никополь, Бердянск и Яне Капу, 24 задержанных моряков, и позволить им возвращение в Украину", - заявил председатель трибунала.

За такое решение проголосовали 19 судей, против - один, российский судья Колодкин.

Фото: twitter.com/KaterynaZelenko

Отмечается, что официальный представитель РФ отсутствовал на слушании. Российская сторона отказалась также предоставлять свои материалы для слушания, однако согласно конвенционному праву ООН, РФ все равно обязана выполнять решения. При отсутствии представителя РФ суд использовал официальную позицию России относительно событий вблизи Керченского пролива.

"Нам известно, что Россия имеет другое видение событий, имевших место 25 ноября 2018", - заявил председатель трибунала.

В частности, суд заявил, что не нашел подтверждений российской версии о провокационной военной операции Украины.

"Секретное вторжение украинских моряков, на котором настаивает Россия, кажется трибуналу очень маловероятным", - говорится в решении.

Также суд согласился с тем, что Украина исчерпала все возможности договориться с РФ об освобождении моряков без обращения в суд.

Напомним, 22 мая Московский суд оставил под стражей военнопленных украинских моряков.