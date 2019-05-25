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Петиция за отставку главы АП Богдана набрала 25 тыс. голосов

Теперь петиция попадет на рассмотрение администрацией президента, однако ее выполнение не обязательно.

Петиция за отставку главы АП Богдана набрала 25 тыс. голосов
Фото: Анна Стешенко

Петиция за отставку главы АП Андрея Богдана, зарегистрированная на сайте президента, набрала необходимые 25 тысяч голосов.

По состоянию на 13:00 субботы, петицию, опубликованную 23 мая, подписало 25 515 человек.

Ее инициатором является Александр Василевский.

«Мы, граждане Украины, требуем немедленной отставки главы Администрации президента Украины Богдана Андрея Иосифовича за нарушение закона Об очистке власти (люстрации)», - говорится в тексте петиции.

На сайте также зарегистрирована петицию за отставку президента Владимира Зеленского. По состоянию на 13:00 субботы она собрала 53 692 голоса.

Напомним, электронные петиции, набравшие 25 тыс. подписей, попадают на рассмотрение администрацией президента, однако выполнение их не обязательно.

С момент запуска раздела электронных петиций достаточное количество голосов набрали только несколько документов, в частности, петиция о защите традиционной семьи, о отмене запрета "ВКонтакте", за легализацию медицинского каннабиса.

Ранее Андрей Богдан заявил, что пришел на должность главы АП не ради того, чтобы зарабатывать деньги и готов в любой момент покинуть свой пост.

Замглавы АП Руслан Рябошапка сообщил, что Владимир Зеленский уволит Богдана с должности главы администрации президента, если Конституционный суд Украины примет решение о соответствии Конституции соответствующих положений закона "Об очищении власти" (т.н. закон о люстрации). Он подчеркнул, что президент не может применять закон, который противоречит принципу верховенства права и, по мнению замглавы АП, не соответствует Конституции.

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