Комитет Рады рассмотрел петицию о легализации медицинского каннабиса, но для голосования не было кворума

Сегодня, 20 марта,Комитет Верховной Рады Украины по правам человека рассмотрел электронную петицию с требованием легализовать использование каннабиса в медицинских и научных целях, набравшую на сайте парламента более 25 тысяч голосов.

Как сообщает корреспондент LB.ua с места событий, никто из членов комитета не выступил против петиции. Но голосования по вопросу не было, так как не было кворума.

На заседании комитета обсуждалась возможность создать рабочую группу с привлечением представителей других профильных комитетов. Задачей группы станет разработка проекта закона об урегулировании применения медицинского каннабиса. Группа поддержки петиции также хочет, чтобы комитет обратился в Кабинет министров с просьбой изъять каннабис из перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Напомним, петицию с требованием легализовать использование каннабиса зарегистрировали 30 января 2019 года. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун выступила за легализацию каннабиса для применения в медицинских целях. Супрун отметила, что медицинский каннабис имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов и разрешен в 25 штатах США, Австралии, Канаде, его использование давно урегулировано во многих европейских странах.

По состоянию на 12 марта петиция набрала необходимые 25 тыс. подписей.