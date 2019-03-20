Глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов показал предварительный проект реконструкции Вокзальной площади, на которой расположен Центральный железнодорожный вокзал Киева.

"Наше видение такое: площадь необходимо сделать более удобной для пассажиров: расширить пешеходное пространство, зоны тротуаров и оптимизировать логистику с общественным транспортом. Эта работа станет первым важным этапом", - написал Кравцов в фейсбуке.

Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg Вариант реконструкции Вокзальной площади

Фото: Google maps Нынешний вид Вокзальной площади

Следующий этап реконструкции будет предусматривать объединение Центрального вокзала с пригородными платформами в единый вокзальный комплекс и его интеграцию в систему городского общественного транспорта, в частности скоростного трамвая.

Проект КГГА по реконструкции сейчас находится на стадии экспертизы, начало его реализации планируется на июль этого года.

"Киевский вокзал должен стать центральным объектом транспортной инфраструктуры Киева. Мы должны дать целостное видение его развития для Киева, киевлян и гостей города. У киевского вокзала должно быть нормальное общественное пространство. Привокзальная площадь должна стать удобной для пассажиров. Это то, о чем мы уже говорили с мэром Киева Виталием Кличко, и что должно быть реализовано как можно скорее", - заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, который вместе с Кравцовым в среду побывал на вокзале.

Напомним, в 2018 году на Центральном вокзале в Киеве произошло 1200 преступлений.