Гриценко снова первый. И снова - непроходной

Несмотря на снятие Садового в пользу Гриценко , «первый непроходной» не смог догнать тройку лидеров президентских выборов. И хотя формально сегодня он остаётся в четвёрке претендентов на победу , фактически утратил шансы для попадания во второй тур.

Фото: gp.org.ua Анатолий Гриценко

По обнародованным свежим результатам опроса, проведенного 11-18 марта центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. Яременко после снятия Садового в пользу Гриценко рейтинг последнего вырос на неполных 2%. Согласно февральским данным социологов, за Гриценко готовы были проголосовать 8,8%. А в марте – 10,9%.

Скорее всего, причиной столь медленного набирания в рейтинговом весе этого кандидата являются две причины. Во-первых, несоответствие, не конгруэнтность персоны Гриценко запросу общества на единого кандидата от оппозиции А во-вторых, достаточно аморфная и вялая кампания кандидата.

Возможно, даже вторая причина стала основной. Поскольку по февральским данным тех же Центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований им. А. Яременко. Анатолий Гриценко имел шансы выйти в лидеры в первом туре выборов в случае поддержки его кандидатуры лидером партии "Самопомич".

Так, в случае такого объединения за Гриценко готовы были отдать голос 15,6% опрошенных 16-23 февраля избирателей, за Владимира Зеленского – 13,7%, за Юлию Тимошенко – 9%, за Петра Порошенко – 8,4%, за Юрия Бойко – 5,3%.

В результате же картина получилась совсем другая. Садовой снялся, поддержав Гриценко, но на первом месте Зеленский. Его готовы поддержать 29,4% респондентов. На втором – Тимошенко с 17,2%, Порошенко на третьем с 14,9% опрошенных. А Гриценко идёт «ноздря в ноздрю» с другим несостоявшимся единым кандидатом от Юга и Востока страны Бойко (10,7% и 10,4% соответственно). Оба «непроходные в единые кандидаты» прочно обосновались на четвёртом и пятом местах рейтинга (не только в этом опросе, и в опросах других соцструктур). И кардинально поменять эту диспозицию за полторы недели, остающиеся до голосования уже не успевают.