Ляшко ворвался на заседание Кабмина и устроил скандал из-за Коболева
Ляшко ворвался на заседание Кабмина и устроил скандал из-за Коболева
Президент Казахстана Назарбаев заявил об отставке
Президент Казахстана Назарбаев заявил об отставке
Зеленский выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
Зеленский выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Зеленский заявил, что готов был уступить Вакарчуку на выборах
Зеленский заявил, что готов был уступить Вакарчуку на выборах
Нурсултан не оставит Казахстан
Нурсултан не оставит Казахстан
Дело - труба. Или на Донбассе будет «жёстче» чем в Крыму
Дело - труба. Или на Донбассе будет «жёстче» чем в Крыму
​Зеленский утверждает, что договорился с Кривоносом о поддержке, но тот снялся в пользу Порошенко после похода в АП
​Зеленский утверждает, что договорился с Кривоносом о поддержке, но тот снялся в пользу Порошенко после похода в АП
ГлавнаяБлогиБлог Андрея Миселюка

Гриценко снова первый. И снова - непроходной

Несмотря на снятие Садового в пользу Гриценко, «первый непроходной» не смог догнать тройку лидеров президентских выборов. И хотя формально сегодня он остаётся в четвёрке претендентов на победу, фактически утратил шансы для попадания во второй тур.

Анатолий Гриценко
Фото: gp.org.ua
Анатолий Гриценко

По обнародованным свежим результатам опроса, проведенного 11-18 марта центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. Яременко после снятия Садового в пользу Гриценко рейтинг последнего вырос на неполных 2%. Согласно февральским данным социологов, за Гриценко готовы были проголосовать 8,8%. А в марте – 10,9%.

Скорее всего, причиной столь медленного набирания в рейтинговом весе этого кандидата являются две причины. Во-первых, несоответствие, не конгруэнтность персоны Гриценко запросу общества на единого кандидата от оппозиции А во-вторых, достаточно аморфная и вялая кампания кандидата.

Возможно, даже вторая причина стала основной. Поскольку по февральским данным тех же Центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований им. А. Яременко. Анатолий Гриценко имел шансы выйти в лидеры в первом туре выборов в случае поддержки его кандидатуры лидером партии "Самопомич".

Так, в случае такого объединения за Гриценко готовы были отдать голос 15,6% опрошенных 16-23 февраля избирателей, за Владимира Зеленского – 13,7%, за Юлию Тимошенко – 9%, за Петра Порошенко – 8,4%, за Юрия Бойко – 5,3%.

В результате же картина получилась совсем другая. Садовой снялся, поддержав Гриценко, но на первом месте Зеленский. Его готовы поддержать 29,4% респондентов. На втором – Тимошенко с 17,2%, Порошенко на третьем с 14,9% опрошенных. А Гриценко идёт «ноздря в ноздрю» с другим несостоявшимся единым кандидатом от Юга и Востока страны Бойко (10,7% и 10,4% соответственно). Оба «непроходные в единые кандидаты» прочно обосновались на четвёртом и пятом местах рейтинга (не только в этом опросе, и в опросах других соцструктур). И кардинально поменять эту диспозицию за полторы недели, остающиеся до голосования уже не успевают.

Андрей Миселюк Андрей Миселюк , Политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог"
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,

Другие записи блога:

Читайте также