Гриценко превращает трио лидеров гонки в квартет

Фото: gp.org.ua Анатолий Гриценко

Лидер «Самопомощи» сделал стартовый выстрел в эстафете по съёму кандидатур из национал-демократического сегмента в пользу Анатолия Гриценко. За ним уже последовал Дмитрий Гнап, на подходе, скорее всего, Роман Бессмертный.

Этими кандидатами список снявшихся в пользу Гриценко соискателей президентской булавы вполне может не ограничиться. Поскольку есть ещё как минимум полдесятка кандидатов с микрорейтингами в десятые доли процента, но со схожим предвыборным позиционированием. А ЦИК по закону имеет право рассмотреть заявление кандидата об отказе участвовать в выборах и принять по нему решение до 8 марта. Так что у желающих «помочь нести национал-демократическое бревно» Анатолию Гриценко ещё есть время и возможности.

Но даже после первых двух «костяшек домино» Садовой-Гнап у команды Гриценко появилась возможность (но не гарантия) резко увеличить популярность своего кандидата. Поскольку вне зависимости от того, сколько кандидатов с микрорейтингами 0,0….1% ещё успеют сняться в пользу лидера «Гражданской позиции» его рейтинг уже получил все шансы вырасти не в арифметической прогрессии (чисто на арифметическую сумму рейтингов поддержавших его кандидатов). А в данном случае по законам роста электоральной поддержки рейтинг Грицено может вырасти в геометрической прогрессии. За счёт кумулятивного эффекта слияния групп поддержки кандидатов со схожим предвыборным позиционированием,

Поэтому гораздо ближе к оценке последствий своего снятия для рейтинга Гриценко Садовой, чем оценивающие-обесценивающие эти последствия технологи штаба Порошенко. Садовой обоснованно констатирует, что своим снятием с президентской гонки он добавил лидеру «Гражданской позиции» не свои 3% рейтинга (согласно последним данным), а «как минимум 10%».

В то время как спикер избирательного штаба Порошенко и опытный политтехнолог Олег Медведев сознательно преуменьшает последствия шага Садового: «Наш анализ показывает, что немногочисленные уже сейчас избиратели Садового в различных пропорциях распределяются примерно между шестью кандидатами. Часть избирателей Садового в случае его снятия с дистанции готова голосовать за Петра Порошенко, а не только за Анатолия Гриценко».

На самом деле у штаба Порошенко появились новые серьёзные поводы для беспокойства. Поскольку появление в решающий период кампании за четыре недели до голосования Гриценко как единого кандидата всего «демократического лагеря» кардинально меняет логику кампаний и ранее выстроенные схемы и у Порошенко, и у остальных лидеров кампании.

Этот новорождённый «единый кандидат» де-факто означает расширение имеющейся тройки лидеров гонки Зеленский – Порошенко – Тимошенко до четвёрки. Теперь к этой тройке добавился четвёртый кандидат Гриценко. Который не как отдельный кандидат Гриценко, а именно как «единый кандидат от демократической оппозиции» имеет реальный шанс попадания во второй тур. И как кандидат-альтернатива может «откусить» солидные куски электората не только у Порошенко, но и у самопровозглашенного «единственного не-старого-политика» Зеленского. Уравнивая тем самым шансы всех участников квартета на попадание во второй тур.

И в завершение – важный нюанс. Этот реальный шанс на попадание во второй тур Гриценко получил лишь вследствие эффекта домино «В пользу единого кандидата от демсил», запущенного Садовым. Другими словами – получил не благодаря, а вопреки своей вялой и достаточно аморфной предвыборной кампании.

И основной вопрос «Получится ли у Гриценко и группы его поддержки реализовать этот шанс?» пока остаётся открытым. Ответ на него будет зависеть от действий и его команды, и команд основных конкурентов в ближайшие четыре недели.