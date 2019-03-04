Система "Безпечний район" успішно працює на Гадяччині

Щоб подолати злочинність, забезпечити порядок і спокій на вулицях, ми встановили систему відеонагляду “Безпечне місто”.

Фото: надане Олексієм Матюшенком

Завдяки програмі “Безпечне місто” ми вибудували модель, яка дозволяє правоохоронним органам ефективно боротися зі злочинністю, а мешканцям району почуватися захищеними.

Максимально високого ефекту від системи вдалося досягти завдяки 100%-му інтернет-покриттю. Високошвидкісне покриття дає можливість створити унікальну систему відеоаналітики, щоб оперативно відстежувати ситуації і аналізувати отримані дані.

Система “Безпечне місто” налічує 120 камер відео спостереження, що розташовані в усьому Гадяцькому районі та на основних магістралях.

Відеокамери ведуть цілодобовий запис, який зберігається в архіві. Важливо, що центр безпеки працює без вихідних. У центрі працює оператор, він спостерігає за найбільш проблемними і важливими місцями, наприклад, школами, зупинками, автошляхами.

Відеокамери — незамінні помічники для правоохоронців. Вони дозволяють по гарячих слідах розслідувати злочини та дають необхідний матеріал для оперативно-слідчих дій. Наприклад, за допомогою камер зовнішнього спостереження правоохоронці вже зафіксували резонансі ДТП, виявили викрадача велосипеда, випадки викрадання металевих труб.

Разом із поліцейськими спокій мешканців району та їхнє майно оберігають патрульні комунального підприємства «Сервіс». Фахівці здійснюють профілактичну роботу, тим самим запобігаючи вчиненню правопорушень, а ще допомагають вчасно виявити злочинні дії осіб на території краю. Переконаний, що в комплексі ці заходи гарантують більш безпечне і спокійне життя наших земляків та зменшення кількості правопорушень.

До речі, під час підсумкової конференції конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування» у 2018 році ми отримали спеціальну відзнаку за практику «Безпечний район Гадяцького району» від Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

На досягнутому ми зупинятися не збираємося й надалі плануємо встановити відеокамери на ключових перехрестях, у центрах населених пунктів району, поблизу шкіл, дитячих садочків та спортивних майданчиків.

Відеонагляд допоможе контролювати утворення скупчень людей та транспорту, оперативно реагувати на неадекватну поведінку, розпізнавати обличчя людей і номерні знаки автомобілів. Працюємо й далі над тим, щоб мешканцям нашого краю жилося безпечно і спокійно.