Стратегія важливіша за імена в бюлетені – така ідея закладена в свідомості європейців та основі європейської політики. Суть полягає в тому, що незалежно від того, хто прийде до влади, ключова стратегія країни повинна продовжуватись. Цього, на жаль, ще немає у нас в країні.

ЄС зараз теж стоїть на межі нових виборів і відповідно - зміни еліт. Звісно, конфігурація політичних еліт може зазнати змін саме через активізацію так званих правих популістичних сил з Франції, Німеччини, Італії, Австрії, однак те що закладено в стратегічному плані буде незмінним. Така вже культура в європейців.

Говорячи про стратегії, можна згадати Німеччину, яка має, наприклад Національну промислову стратегію аж до 2030 р. Головною метою стратегії є стійке зміцнення конкурентоспроможності промисловості в цілому в Німеччині та Європі, а також забезпечення та розширення технологічної лідерської позиції Німеччини та ЄС.

Стратегія ґрунтується на перевірених принципах соціальної ринкової економіки, а також визначає, коли виключно державне втручання може бути виправдане або навіть необхідне для уникнення серйозних недоліків для національної економіки та загального блага нації. "Національна промислова стратегія 2030", таким чином, сприяє формуванню ринкової економіки, що підтримує майбутнє.

Дану стратегію нещодавно представив Федеральний міністр економіки Петер Альтмаєр. Петер Альтмайер є досвідченим німецьким політиком, членом німецького парламенту аж з 1994 року, займав посади в.о. міністра фінансів, федерального міністра з особливих доручень, міністра з охорони навколишнього середовища, охорони природи та ядерної безпеки. І це ще не весь перелік відповідальних посад.

Відтепер, під його керівництвом, жорсткий державний протекціонізм буде ще більш відкритим, оскільки, як вважає Альтмаєр, тільки так можна виграти гонку з США та Китаєм. Перші змінили свою риторику США після приходу до влади Трампа. Китай веде постійний захист національного виробника. Ліберальні ідеї в такому тандемі та в жорстких умовах конкуренції відходять на останній план. Сильні країни ЄС шукають союзу один з одним щоб протистояти жорсткій конкуренції на світовому ринку, особливо коли США вже не є надійним партнером, а Китай все більше нарощує економічну потугу.

Варто відмітити, що Німеччина була відома своїм протекціонізмом і раніше, особливо в галузі енергетики, сільського господарства. Промисловість також займає особливе місце для цієї країни, тому що це одна з основних галузей для експорту. Якість німецьких автомобілів та техніки відома всюди, і причиною тому є, не в останню чергу, державна протекція і підтримка.

В чому ж секрет побудови якісних стратегій?

Якісна стратегія базується за принципом підтримки тих галузей виробництва, які є в пріоритеті експортної активності та відповідають стратегічним цілям розвитку промисловості. Тут втручання держави є важливим, не з точки зору монополії, але з точки зору вливання так званих «легких грошей» та кредитів, які допоможуть промисловості розвинутись швидко, щоб конкурувати на міжнародних ринках.

Розуміти своє місце в світовій глобальній конкуренції визначально для подальшого розвитку країни. Для України - це архи важливо теж. Чи ми будемо далі сировинним придатком, чи країною, як виробляє продукт з доданою вартістю - визначає саме стратегія. Тому якісне стратегічне планування на державному та регіональному рівнях, а також планомірна робота влади в рамках цих стратегій – запорука процвітання країни.