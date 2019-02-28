Участие в Евровидении – тест на "спроможність"

Спроможність. Увесистое украинское слово. Российский эквивалент «способность» не передает всей глубины значения возможноси и способности сделать что-либо. Но этот блог не о лингвистике, а страновой, государственной и профессиональной позициях.

Безвиз смогли бы, наверное, сделать все, а вот на Евровидение артиста выбрать – не каждый способен. А тут еще и возможный дипломатический казус, если не скандал с Израилем.

Вначале, несколько пунктов.

1) Как мы все уже понимаем, выбором участника на этом конкурсе от нашей страны занимается Национальное Общественное Телевидение Украины, которое на сегодня получило потрясающую автономию, хотя и почти полностью финансируется из госбюджета. Автономия, а скорее менеджмент и управление телеканала уже показали свою профессиональную «спроможність» – оказались на 27 месте в рейтинге телеканалов Украины. И это – имея национальное покрытие по всей стране. Правительство не имеет влияние на отбор и решения НСТУ. Точно также как и на редакционную политику телеканала влияния нет.

2) Учитывая пункт 1, можно предположить, что причина падения рейтинга в профнепригодности менеджмента, который действует непрофессионально и бессистемно. Именно поэтому этот менеджмент не смог организовать «на берегу» требования для участника, которые соответствовали бы чувствам и настроениям в обществе, состоянию гибридной войны с РФ, частью которой является война за умы и сердца наших соотечественников и европейцев, также как и россиян через информацию, традиционные и современные СМИ, а также искусство.

3) Поэтому в состоянии мировой турбулентности и активных информационных войн на нашем евроатлинтическом и евроазийском пространствах нельзя утверждать, что искусство и музыка вне политики. На конкурсе размашисто представлены флаги всех участников. Флаг – это один из наиважнейших символов каждой страны и государства. И это большая политика.

4) За две недели пребывания на конкурсе, артисты постоянно соприкасаются с прессой. Их голос представляет не только себя, но и их страну. Любое слово артиста может быть использовано в информационной войне против Украины. И это большая информационная политика.

5 ) Наше место на Евровидении. Украина очень ярко заявила о себе на этом конкурсе. За недолгий период были дважды на первых местах и дважды проводили конкурс в Киеве. Верка Сердючка стала одним из наиболее запоминающихся и любимых участников всей истории конкурса. Украина имеет хорошую увесистую позицию на этой площадке, и терять ее нельзя.

Учитывая все вышеизложенное, я считаю, что как поет Тина Кароль «Сдаться ты всегда успеешь». Нельзя так просто опускать руки. Надо принимать волевое нестандартное решение. НСТУ должны показать характер и решительность, но с полным осознанием ответственности по пунктам 2, 3 и 4. Возможно, даже использовать все онлайн ресурсы для общения с обществом и принятия решения, которое протестировано обществом.

А еще это очень важно с точки зрения наших межгосударственных отношений с Израилем. Дружественной нам страны, пример обороны и развития которой является знаковым для Украины. Да и на поддержку Израиля мы всегда рассчитываем. Что я имею ввиду.

На финале национального отбора присутствовал и выступал посол Израиля Джоель Лион. Конкурс проходит в Израиле. И если Украина не поедет на конкурс , это может заложить ноты неуважения к дружественной нам стране. Дипломатия – это тонкая среда и очень чувствительная. И нам точно не стоит закладывать такой ненужный казус, а то и скандал в отношениях между Украиной и Израилем. И мне очень интересно, что об этом думает наш МИД.

И еще, околополитическое.

Медиаменеджеры и артисты показывают, что не всегда разбираются в тонкостях межгосударственных отношений и не всегда могут не на словах, а на деле добиться результата хотя бы на Евровидении. Надо быть государственником, чтобы добиться безвиза, статуса аспиранта НАТО, евроассоциации.

Так что я уверен – историю нельзя закрывать. На Евровидение в Израиле да и во всех последующих конкурсах принимать участие нужно. И отбор артиста делать по уму, по заранее продуманным критериям, которые также протестированы в обществе на предмет восприятия и принятия.