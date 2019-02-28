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Участие в Евровидении – тест на "спроможність"

Безвиз смогли бы, наверное, сделать все, а вот на Евровидение артиста выбрать – не каждый способен. А тут еще и возможный дипломатический казус, если не скандал с Израилем.

Спроможність. Увесистое украинское слово. Российский эквивалент «способность» не передает всей глубины значения возможноси и способности сделать что-либо. Но этот блог не о лингвистике, а страновой, государственной и профессиональной позициях.

Вначале, несколько пунктов.

1) Как мы все уже понимаем, выбором участника на этом конкурсе от нашей страны занимается Национальное Общественное Телевидение Украины, которое на сегодня получило потрясающую автономию, хотя и почти полностью финансируется из госбюджета. Автономия, а скорее менеджмент и управление телеканала уже показали свою профессиональную «спроможність» – оказались на 27 месте в рейтинге телеканалов Украины. И это – имея национальное покрытие по всей стране. Правительство не имеет влияние на отбор и решения НСТУ. Точно также как и на редакционную политику телеканала влияния нет.

2) Учитывая пункт 1, можно предположить, что причина падения рейтинга в профнепригодности менеджмента, который действует непрофессионально и бессистемно. Именно поэтому этот менеджмент не смог организовать «на берегу» требования для участника, которые соответствовали бы чувствам и настроениям в обществе, состоянию гибридной войны с РФ, частью которой является война за умы и сердца наших соотечественников и европейцев, также как и россиян через информацию, традиционные и современные СМИ, а также искусство.

3) Поэтому в состоянии мировой турбулентности и активных информационных войн на нашем евроатлинтическом и евроазийском пространствах нельзя утверждать, что искусство и музыка вне политики. На конкурсе размашисто представлены флаги всех участников. Флаг – это один из наиважнейших символов каждой страны и государства. И это большая политика.

4) За две недели пребывания на конкурсе, артисты постоянно соприкасаются с прессой. Их голос представляет не только себя, но и их страну. Любое слово артиста может быть использовано в информационной войне против Украины. И это большая информационная политика.

5 ) Наше место на Евровидении. Украина очень ярко заявила о себе на этом конкурсе. За недолгий период были дважды на первых местах и дважды проводили конкурс в Киеве. Верка Сердючка стала одним из наиболее запоминающихся и любимых участников всей истории конкурса. Украина имеет хорошую увесистую позицию на этой площадке, и терять ее нельзя.

Учитывая все вышеизложенное, я считаю, что как поет Тина Кароль «Сдаться ты всегда успеешь». Нельзя так просто  опускать руки. Надо принимать волевое нестандартное решение. НСТУ должны показать характер и решительность, но с полным осознанием ответственности по пунктам 2, 3 и 4. Возможно, даже использовать все онлайн ресурсы для общения с обществом и принятия решения, которое протестировано обществом.

А еще это очень важно с точки зрения наших межгосударственных отношений с Израилем. Дружественной нам страны, пример обороны и развития которой является знаковым для Украины. Да и на поддержку Израиля мы всегда рассчитываем. Что я имею ввиду.

На финале национального отбора присутствовал и выступал посол Израиля Джоель Лион. Конкурс проходит в Израиле. И если Украина не поедет на конкурс , это может заложить ноты неуважения к дружественной нам стране. Дипломатия – это тонкая среда и очень чувствительная. И нам точно не стоит закладывать такой ненужный казус, а то и скандал в отношениях между Украиной и Израилем. И мне очень интересно, что об этом думает наш МИД.

И еще, околополитическое.

Медиаменеджеры и артисты показывают, что не всегда разбираются в тонкостях межгосударственных отношений и не всегда могут не на словах, а на деле добиться результата хотя бы на Евровидении. Надо быть государственником, чтобы добиться безвиза, статуса аспиранта НАТО, евроассоциации.

Так что я уверен – историю нельзя закрывать. На Евровидение в Израиле да и во всех последующих конкурсах принимать участие нужно. И отбор артиста делать по уму, по заранее продуманным критериям, которые также протестированы в обществе на предмет восприятия и принятия.

Дмитрий Васильев Дмитрий Васильев , Политический консультант
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