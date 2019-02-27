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Украина не будет принимать участие в Евровидении-2019

Все призеры нацотбора отказались от конкурса.

Украина не будет принимать участие в Евровидении-2019
Фото: СТБ

Украина не будет принимать участие в Евровидении-2019.

Об этом сообщила Александра Кольцова, член правления Общественного вещания.

"Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказывается от участия в песенном конкурсе Евровидение-2019. В сложившейся ситуации и в условиях чрезмерной политизации национального отбора общественный вещатель решил отказаться от участия в песенном конкурсе", - зачитала она выдержки из решения правления НОТУ в эфире UA:Перший.

НОТУ могла выбрать любого другого исполнителя не из числа участников нацотбора, но решила этого не делать из уважения к выбору зрителей. Компания поочередно обратилась к финалистами, занявшим второе и третье место в нацотборе, но обе группы - Freedom Jazz и Kazka - отказались от участия в Евровидении-2019.

Компания заявила, что нацотбор 2019 года привлек внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии в Украине, а именно тесным связям артистов с шоу-бизнесом страны-агрессора. Для части общества этот факт является приемлемым, но у других вызывает возмущение и неприятие.

НОТУ предлагает начать общественную дискуссию по этому вопросу, а также наработать законопроект, который бы мог урегулировать ситуацию на будущее.

Полный текст заявления обнародован на сайте НОТУ.

Напомним, победительницей нацотбора на Евровидение-2019 в этом году стала певица Maruv (Анна Корсун). У части украинского общества это вызвало возмущение, так как певица гастролирует в стране-агрессоре.

Maruv заявила, что готова отказаться от гастролей в России ради Евровидения, но выразила несогласие с рядом других пунктов предложенного ей контракта. В частности, НОТУ запретило ей любую импровизацию на сцене и общение с журналистами без разрешения, а также потребовало передать права на песню. В случае нарушения любого из пунктов певице грозил штраф 2 миллиона гривен. В итоге НОТУ и Maruv не смогли договориться по контракту.

Группы Freedom Jazz и KAZKA, занявшие второе и третье место в нацотборе, не захотели менять Maruv.

Украинские исполнители приняли участие в 15 конкурсах Евровидение в период с 2003 до 2018 года (конкурс 2015 года Украина пропустила из-за тяжелой финансовой ситуации). Лучший результат продемонстрировали Руслана с песней Wild Dances, которая победила в 2004 году, и Джамала с песней "1944" в 2016-м. Дважды украинцы занимали второе место - в 2007 году это сделала Верка Сердючка (Андрей Данилко), в 2008 - Ани Лорак. В 2013 году третье место на конкурсе заняла Злата Огневич.

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