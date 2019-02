Кино и «зелёные человечки»

Плевком в адрес Украины и всем, кто борется с терроризмом восприняли вручение приза на прошлогоднем кинофестивале независимого кино Tribeca Film Festival в Нью-Йорке российскому пропагандистскому короткометражному фильму «Дежурство». Так восьмиминутная картина автоматически попала и в лонг-лист премии «Оскар».

Российский взгляд от Нью-Йорка до Таллинна

Фото: IMDb Постер к фильму "Дежурство"

Вручение приза престижного кинофестиваля «Дежурству» вызвало бурную реакцию. От ожидаемо восторженной – у сторонников оккупации украинских территорий Российской Федерацией до крайне негативной – у украинцев и украинской громады Нью-Йорка. От украинцев США посыпались массовые жалобы на официальную страницу кинофестиваля. Они писали, что «Дежурство» –пропагандистский фильм, поддерживающий российское вторжение в Украину и прославляющий тех, кто сбил пассажирский самолёт MH17. Украинские активисты потребовали от кинофестиваля отменить награду и принести публичные извинения. Они напомнили, что Tribeca Film Festival был основан после террористической атаки 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и что основной его целью является противопоставление кинематографа и искусства терроризму.

«Главный актер фильма Захар Прилепин — российский боевик, присоединившийся к террористической организации «ДНР». Он должен быть в тюрьме за военные преступления, а не получать награды. Это громадное пятно на репутации кинофестиваля», –написал в отзывах один из украинских активистов.

«Дежурство» снято с точки зрения российского террориста, который пребывает на оккупированной Россией территории Украины. Его режиссёром, продюсером и автором сценария выступил дебютант в кино, живущий в Москве философ, лингвист и переводчик Ленар Камалов.

На самом кинофестивале отзывать награду не стали. «Мы судили короткометражные фильмы исключительно из позиций киноискусства, – заявила американская кинорежиссёрка и член жюри Tribeca Film Festival Онди Тимонер. – Мы все согласились, что эта картина быстро и эффективно рассказала уникальную, убедительную историю и показала трагедию войны с человеческим лицом».

«Дежурство» – далеко не единственный пример фильма, снятого на оккупированной части Донецкой или Луганской областей. В прошлом году российские медиа сообщили о завершении в «ДНР» съёмок первого короткометражного игрового музыкального фильма «Восхождение к Солнцу». Его режиссёрами и сценаристами выступили солистка-инструменталистка Донецкой филармонии Оксана Сарычева и актёр и музыкант Антон Баешко. По словам последнего, он «сознательно решил отойти от военной тематики» и посвятил свой дебютный фильм «любви и человеческим взаимоотношениям».

«ЛНР» тоже не отстаёт. Выход первого снятого в самопровозглашённой «республике» игрового фильма «Ополченочка» анонсирован на май этого года. Сюжеты о его съёмках в медиа и не в последнюю очередь участие в них депутата Государственной думы РФ, «экс-прокурора» оккупированного Россией Крыма Натальи Поклонской превратили ещё не вышедшую картину в объект насмешек пользователей соцсетей. Этот сугубо пропагандистский фильм повествует о некоей Екатерине, которая собрала в «ЛНР» женский танковый экипаж и ведёт его воевать за «русский мир» против украинцев.

Но не только шизофреническим сюжетом и участием фанатки последнего российского императора Николая II оказалась примечательной «Ополченочка». Создатели и другие участники упомянутого произведения тоже знатные. В одной из главных ролей в нём сыграла «заслуженная артистка «ЛНР», актриса Луганского музыкально-драматического театра Наталья Стародубцева, а режиссёром выступила Татьяна Дремова, уроженка Санкт-Петербурга, вдова командира шестого отдельного «казачьего полка», украинского коллаборациониста с российскими оккупантами, «коменданта» оккупированного Стаханова Павла Дремова, взорванного в автомобиле в конце 2015 года. Для неё этот фильм тоже стал дебютом. К слову, в свободное от съёмок время Татьяна Дремова успевает работать постановщицей в Луганском муздрамтеатре, программным директором «Казачьей медиа-группы», «рядовой» «народной милиции «ЛНР» и преподавательницей в академии культуры и искусств в Луганске.

Если упомянутые выше пропагандистские фильмы с позиций киноискусства можно рассматривать не более чем банальный курьёз, с другими снятыми на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей картинами, как и в случае с «Дежурством» не всё так просто. Два следующих примера показывают, что на международных кинофестивалях всё чаще приходится сталкиваться с российским взглядом на войну в Украине. И, очевидно, придётся столкнуться ещё не раз.

В первую очередь стоит упомянуть документальный фильм «Своя Республика» довольно известной в Украине российской кинорежиссёрки Алёны Полуниной («Варя», «Непал форева»). Его международная премьера была анонсирована в Лиссабоне в октябре 2018 года, на кинофестивале DocLisboa. Снятая на оккупированной территории Украины картина посвящена террористическому батальону «Восток», созданному другим украинским коллаборационистом, руководителем «службы безопасности» так называемой «ДНР» Александром Ходаковским.

Намерение кинофестиваля показать этот фильм вызвал протесты украинской диаспоры в Лиссабоне и посольства Украины в Португалии. Весьма показательной стала ответная реакция Алёны Полуниной и «либерально» настроенного российского киносообщества, которому у нас почему-то принято приписывать проукраинскую позицию.

«В Португалии самая большая в Европе украинская диаспора, в которой, полагаю, произошел свой раскол из-за гражданской войны на Донбассе. И украинские эмигранты, квазиевропейцы, продемонстрировали своё понимание демократии: запретить фильм, не допустить его до зрителя! Но Синтия Жил, программный директор фестиваля DocLisboa оказалась боец: несмотря на всё давление и обвинения она громко возмутилась тому, что украинцы так нагло пытаются подавить свободу», – так написала об этой истории сама Алёна Полунина на своей странице в Фейсбуке.

В защиту Полуниной выступил известный в России кинокритик, консультант кинофестиваля в Локарно по кинематографу стран СНГ, консультант швейцарского фестиваля искусств L'Immagine e la Parola Борис Нелепо. По его утверждению, Алёна Полунина является «минимально склонной к манипуляциям режиссером», а сам её фильм – «очень важный для показа и обсуждения, снятый не по государственному заданию».

В Украине скандал вокруг показа «Своей Республики» на DocLisboa прошёл почти незамеченным. Как и получивший в декабре 2018 года главный приз конкурсной программы Rebels with a Cause Таллиннского международного кинофестиваля «Тёмные ночи» (PÖFF) российский фильм «Мира» выпускника школы Марины Разбежкиной Дениса Шабаева. Составители программы Rebels with a Cause с самого начала анонсировали этот дебютный игровой фильм известного своими документальными работами режиссёра (которые в том числе были участниками Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA) как посвящённый «реальным событиям на Донбассе».

Фото: 2018.poff.ee Кадр из фильма "Мира"

«Денис Шабаев хотел показать ту реальность, ту бездну, в которую погружается целый регион и тысячи людей», – подчёркивалось в пресс-релизе этого фильма.

Героем, судя по всему, первого снятого на оккупированной территории Луганской области фильма стал играющий сам себя словак Мирослав Рогач. В основе сюжета — реальная история его жизни: убил жену и её любовника, отсидел в тюрьме, начал перебиваться заработками по всей Европе, а после украинской Революции достоинства рванул в Донецкую область воевать на стороне российских оккупантов. Затем он попал в плен к украинским военным и был обменен на одного из наших солдат. После освобождения вернулся в Лондон, но в «опостылевшей» Европе решил не задерживаться и снова отправился на оккупированную часть востока Украины.

Несмотря на сильное разочарование «русским миром» Мира обосновался в Луганске, где приступил к восстановлению заброшенных памятников Ленину и местным шахтёрам. На помощь он призвал местных сторонников России, среди которых оказались не менее любопытные персонажи. Один из них — уроженец Лисичанска Александр Заславский. 12 апреля 2014 года он был среди участников вооруженного захвата Славянска. «Тогда он воевал на стороне «ДНР», а теперь живет в Луганске и абсолютно не доволен тем, что там происходит. Сейчас он не воюет, получает пенсию в 2000 рублей в месяц от России и не понимает, что ему делать дальше», – рассказал Денис Шабаев после показа фильма в Таллинне. Впрочем, бывший (бывший ли?) террорист и коллаборационист нашёл чем себя занять: съёмками в кино. Тем более, что кроме участия в «Мире» он задействован и в уже упомянутой «Ополченочке».

Историю с советскими памятниками в фильме Шабаева так и тянет воспринять как метафору ослепления жителями восточных регионов Украины и наёмников из европейских стран «русским миром», а также их веры в рассказы о «кровавых украинских фашистах», якобы запрещающих русский язык и «уничтожающих» бесценное советское наследие. Но как бы режиссер не убеждал зрителей в своём стремлении дистанцироваться от войны и не становиться на чью бы то ни было сторону, поверить в это оказалось непросто. К такому выводу подталкивала и контроверсийность главного героя, Миры, и публичные антиукраинские заявления продюсерки фильма Натальи Мокрицкой во время его представления на Таллиннском кинофестивале, и даже слова благодарности в титрах разнообразным «государственным структурам» в так называемой «ЛНР».

Откровенно антиукраинская позиция Натальи Мокрицкой, высказанная во время авторитетного международного кинофестиваля также осталась незамеченной в Украине. Хотя эта история, вместе с участием «Своей Республики» Алёны Полуниной на кинофестивале в Лиссабоне, свидетельствует о том, что подобные антиукраинские дискуссии могут иметь место и на других киносмотрах в других частях света. И вовсе не из-за пророссийской позиции организаторов фестивалей, а благодаря авторитету, который имеют создатели тех или иных фильмов.

Фото: buro247.ru Наталья Мокрицкая

Тем более, что та же Мокрицкая хорошо известна и в Украине. Она продюсировала фильмы Кирилла Серебренникова, Михаила Сегала, Ивана Твердовского. Выступила она продюсером и фильма своего мужа Сергея Мокрицкого «Незламна», выпущенного в России под названием «Битва за Севастополь».

Каким бы критичным не был взгляд Дениса Шабаева на «русский мир», фильм «Мира» ретранслирует точку зрения представителя страны-агрессора. А заявление Натальи Мокрицкой о том, что «Украина бросила своих людей» из оккупированных Россией территорий ставит под сомнение всю беспристрастность авторов «Миры» и ставит их на один уровень с российской пропагандой, не устающей повторять это снова и снова.

Схожая ситуация и со «Своей Республикой». «Этот фильм — несомненно апология Донецкой Народной Республики, показывающая человеческое измерение воюющих на её стороне. Картина Полуниной без прикрас и фальшивого героического пафоса показывает будни бойцов и жёсткие, но братские отношения внутри коллектива», – отзывается о ней российский кинокритик Алексей Артамонов на страницах журнала «Сеанс» (процитировано дословно).

О своей «полной идентификации» с российскими оккупантами и местными коллаборантами заявила в интервью тому же «Сеансу» сама Алёна Полунина.

«Потому что это моя сторона, а та (украинская, – прим. автора) - не моя... Это русские люди, они считают себя русскими, они смотрят на Москву, и они разочарованы сейчас Москвой из-за того, что никто их не собирается присоединять к России. Я не вижу разницы между ними и нами... В войне есть своя романтика. В мужском братстве есть своя романтика. Зачем это отрицать? У многих хороших ребят, которые ехали в 2014-м на войну (в Украину, – прим. автора), были, наверное, и эти соображения. А у некоторых только эти», – призналась режиссёрка фильма «Своя Республика».

Пребывая на относительно безопасном расстоянии от Украины и от несомненно лучше осведомлённого о происходящем здесь зрителя российские кинематографисты могут себе позволить высказывать своё мнение о нашей стране. Но история с фильмами «Мира» и «Своя Республика» показывает, что даже пытаясь выдерживать дистанцию по отношению к российско-украинской войне (или хотя бы делать такой вид), у их создателей это очень плохо получается. Демонстрируя приверженность к «либеральным ценностям» они всё равно спотыкаются на вечном для России «украинском вопросе».

Крым, кино и оккупанты

Фото: Крым.Реалии

Если в оккупированных регионах Донецкой и Луганской областей снимают кино местные или российские энтузиасты, то оккупированный Россией в марте 2014 года Крым за последние пять лет успел стать излюбленной площадкой для производства российских фильмов и телесериалов. Местная оккупационная власть почти сразу же решила судьбу и Ялтинской киностудии, передав это частное предприятие назначенному Москвой «Министерству культуры Крыма». «Глава Крыма» Сергей Аксёнов с первых дней на своей «должности» стал призывать вкладывать инвестиции в незаконно национализированную студию. И хотя с декабря 2015 года она, как и целый ряд других крымских и российских предприятий, оказалась под зарубежными санкциями, на российское кинопроизводство на аннексированной территории это никак не повлияло.

Весьма скромные успехи киностудии, переименованной оккупационной властью полуострова в «государственное унитарное предприятие республики Крым «Киностудия «Ялта-фильм» подтолкнули местных «чиновников» передать её в федеральную собственность Российской Федерации. Сергей Аксёнов объяснил это необходимостью вложения в восстановление «предприятия» как минимум 4 миллиардов рублей из российского бюджета, «поскольку частные инвесторы не хотят этим заниматься». Процедура передачи, по словам «министра культуры Крыма» Арины Новосельской, началась летом 2018 года. Что лишний раз убеждает в том, что в нынешних условиях никакого будущего у незаконно переданной киностудии нет и быть не может. До деоккупации Крыма максимум, на что она сгодится — выступать в качестве базы для съёмок российских фильмов. Именно это с ней сегодня и происходит.

Первой услугами сворованной Ялтинской киностудии в 2015 году воспользовалась московская документалистка Гюзель Гатауллина, снявшая на её площадке за деньги Министерства культуры РФ пропагандистский фильм «Крым наш». В том же году при участии студии на полуострове было снято ещё пять проектов – телесериалы «Крымская сакура» о юных годах «прокурора Крыма» Натальи Поклонской, «Один против всех» (Мостелефильм Дистрибьюшн по заказу НТВ) и «Синяя роза» (БФГ Медиа, Монблан-фильм), а также фильмы «Домик у моря» и «После убийства».

Пожалуй, самым раскрученным из снятых за последние годы в Крыму фильмом стал «Крымский мост. Сделано с любовью» Тиграна Кеосаяна по сценарию его супруги, известной пропагандистки Кремля Маргариты Симоньян. Бюджет картины составил 300 миллионов рублей, выделенных преимущественно из государственной казны РФ. «Семейная халтура» получила разгромные отзывы зрителей и критиков, и стала одним из десяти крупнейших кассовых провалов российского кинопроката в 2018 году. Российский кинокритик Антон Долин обнаружил в этом творении влияние советских кинороманов о стройках 1930-х годов и кооперативных фильмов 1990-х. А обозревателя журнала «Афиша» Егора Беликова возмутили «пошлость, бессмысленность сюжета и фетишизм», на которые потрачены немалые деньги российских налогоплательщиков.

Фото: Кинопоиск

Провалился и снятый за 400 млн. рублей пропагандистский фильм Алексея Пиманова «Крым» о любви между сыном «доблестного» севастопольского офицера и киевской журналисткой на фоне оккупации и последующей аннексии полуострова. Инициатором создания «Крыма» выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Идея, как с гордостью сообщали создатели, получила одобрение в Администрации президента РФ и Владимира Путина. А производством занималась кинокомпания «Пиманов и партнёры», получившая поддержку российского «Первого канала», скандально известного медиахолдинга «Красная звезда» Минобороны России, Фонда кино и «правительства» Крыма.

По информации российского издания «Комсомольская правда», всего с 2014 года в Крыму было снято более 35 картин.

Среди них: телесериалы «Сын ворона» (Мотор Фильм Студия), «Час сыча» (Киностудия «Версия»), «Саша добрый, Саша злой» (Top line film company), «Это была только шутка», «Научи меня жить» (Амальгама Продакшн), «Большие деньги», «Мурка» (Студия Бонанза, Кинокомпания П), «Модель счастливой жизни» (K-12, RU Media), «Крещение Руси» (Первый канал, Стар Медиа), «Анна Каренина» Карена Шахназарова (Мосфильм), «Завтрак в постель» (Кинокомпания «Русское»), «На краю судьбы», «Нулевая мировая» (Первый канал, Star Media, Бабич Дизайн), «Черно-белый танец» (Всемирные русские студии), «Гурзуф» (Epic Media), «Золотая орда» (Марс Медиа Энтертейнмент, Амедиа Продакшн), «Неуловимые» (Киностудия КИТ, кинокомпания «Тим Филмз»), «Пляж. Жаркий сезон» (Браво), «Четвертая смена» и другие.

И фильмы: «Соучастники» Романа Просвирнина, «Викинг» Андрея Кравчука, «Время последних романтиков» Светланы Сухановой, «Монах и бес» Николая Досталя, «Антон Чехов. Крымская ривьера» Елены Дудченко, «Вурдалаки» Сергея Гинзбурга, «Матильда» Алексея Учителя, «Скиф» Рустама Мусафира, «Вечная жизнь Александра Христофорова» Евгения Шелякина, «Каникулы президента» Ильи Шерстобитова, «Спитак» Александра Котта и другие. Единицы из упомянутых фильмов были показаны вне конкурса на международных кинофестивалях, в том числе класса «А» (например, в Таллинне). Однако подавляющее большинство подобной продукции демонстрировалось лишь на территории РФ и её нескольких стран-сателлитов.

Фото: Кинопоиск

Все участники съёмок вышеупомянутых фильмов и сериалов на оккупированной территории автоматически попадают в число нарушителей законодательства Украины, в частности, о незаконном пересечении украинской государственной границы. Такими нарушителями рискуют стать и члены съёмочной группы полнометражного фильма «Маскерад» режиссёра Михаила Шевчука. Съёмки в Крыму, в частности, в Ялте намечены на апрель-май этого года.

«Экранизация классики такого космического масштаба, как пьеса «Маскарад» Михаила Лермонтова — это крупное резонансное событие не только российского, но и зарубежного кинематографа. Мы взяли за основу созданный гением Лермонтова, неповторимый поэтический шедевр, а автор сценария перенёс действие «Маскарада» в наше время. С огромным вниманием и уважением к Лермонтову, изучив все редакции пьесы, сценарист дописал и усилил драматический акцент так, как того требует современный киносценарий», - так описывают идею будущего фильма его создатели.

После начала оккупации в Крыму открыли и свой кинофестиваль – «Евразийский мост», оргкомитет которого возглавляет всё тот же Сергей Аксёнов. Учитывая токсичность захваченного Россией полуострова, привозить на упомянутый киносмотр свои фильмы могут разве что режиссёры третьесортных фильмов. Не удивительно, что среди гостей там отмечаются либо открыто поддерживающие российскую военную агрессию россияне и иностранцы, либо имеющие щедрое финансирование из российских источников участники. Например — Кирси Тюккюляйнен из Финляндии, кинорежиссёры Патрик Казаль из Франции, Гарет Джонс из Великобритании и малоизвестные персоны из Болгарии, Индии, Кореи и других стран.

Большое количество выходящих в России пропагандистских фильмов, в том числе воспевающих «Крымнаш» и военную агрессию в Украине не остаётся без внимания у зрителей, интересующихся российским кинематографом. По мнению главного редактора российского журнала «Искусство кино» Антона Долина, это является издержкой государственной политики РФ в сфере кинопроизводства.

Фото: Eli Itkin / moscow-jerusalem.ru Антон Долин

«У нас очень много бездарных конъюктурщиков. Но это не говорит о том, что у нас нет хороших режиссёров, – объяснил он на своём мастер-классе во время Таллиннского МКФ «Тёмные ночи» в ноябре 2018 года. – Да, у нас снимаются ужасные пропагандистские фильмы, на которые зрители не ходят: на все эти «Танки», «Крымские мосты» и прочее. Они не дураки. Их всё это не интересует. Вопреки расхожему мнению и Минкульт России влияет на кинополитику в нашей стране весьма незначительно. И это всем известная тайна. Очень приятно думать, что есть злой Минкульт, который не даёт снять режиссёру шедевр. Конечно, он скорее даст деньги на какой-то патриотический фильм про захват Крыма зелёными человечками, чем на грустную драму из древнерусской жизни, снятую артхаузным режиссёром. Но я присутствую на питчингах и вижу, с какими проектами приходят сценаристы и режиссёры. Они приносят скучнейшую дрянь, думая, что государство отберёт что-то плохое. Так что на это влияет не Минкульт, а самоцензура авторов».

Интерес к российскому кинематографу на международных кинофестивалях остаётся стабильно высоким. А учитывая, что последние в отборе фильмов-участников своих программ ориентируются прежде всего на их художественные достоинства и мало обращают внимания на токсичность участников их съёмочных групп или мест съёмки, в дальнейшем можно ожидать появления новых снятых в оккупированном Луганске, Донецке или Ялте российских фильмов на киносмотрах. И бороться с этим можно только в том числе снимая конкурентноспособные фильмы, за которые бы боролись отборщики кинофестивалей и интересные не только локальному, но и иностранному зрителю.