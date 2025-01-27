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Bloomberg: ЄС відклав план відмови від російського палива на місяць

Низка країн ЄС також продовжує імпортувати ядерне паливо з України.

Bloomberg: ЄС відклав план відмови від російського палива на місяць
Фото: dpa picture alliance/Alamy

Європейська комісія, ймовірно, відкладе заплановану дату публікації дорожньої карти щодо поступової відмови від останніх видів палива з Росії, включаючи скраплений природний газ.

Про це пише Bloomberg.

За інформацією джерел обізнаних із ситуацією, виконавчий орган блоку може представити план 26 березня, на місяць пізніше від запланованого. Очікується, що дорожня карта викладе кроки, необхідні державам-членам Європейського Союзу для повного виходу із залежності російського палива, що є частиною зусиль щодо припинення фінансування вторгнення РФ в Україну.

СПГ із Москви залишається однією з останніх великих енергетичних залежностей Європи після того, як наприкінці минулого року припинилися трубопровідні потоки через Україну. 

Минулого року ЄС імпортував рекордні обсяги переохолодженого палива з Росії, причому Франція, Іспанія та Бельгія були найбільшими імпортерами. Низка країн ЄС також продовжує імпортувати ядерне паливо з України.

  • Європейський Союз розглядає обмеження на імпорт російського алюмінію та поступову заборону скрапленого природного газу (СПГ) в рамках 16-го пакета санкцій.
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