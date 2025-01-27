ЄС призупинив дію безвізового режиму для дипломатів та чиновників із Грузії

Рада ЄС призупинила частину угоди про спрощення візового режиму з Грузією.

Про це ідеться у повідомленні Ради ЄС.

Призупинення безвізу стосується членів офіційних делегацій Грузії, які братимуть участь в офіційних зустрічах на території Європи, членів національного та регіональних урядів та парламенту країни, представників Конституційного суду Грузії та Верховного суду, а також власників дипломатичних паспортів.

Крім того, для офіційних представників Грузії скасовується нижчий візовий збір, короткий термін подання заяв та менша кількість документів, що підтверджують.

Водночас, у раді ЄС уточнили, що громадяни Грузії зі звичайними паспортами продовжать користуватися безвізовим режимом під час короткострокових поїздок до ЄС.

Відповіде рішення є реакцією на ухвалення Грузією закону "Про прозорість іноземного впливу" та законодавчого пакету про "сімейні цінності та захист неповнолітніх". Також, це відповідь на "жорстокі репресії" влади Грузії проти мирних демонстрантів, що суперечить інтересам ЄС.