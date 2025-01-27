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ЄС призупинив дію безвізового режиму для дипломатів та чиновників із Грузії

Водночас звичайні громадяни Грузії продовжать користуватись безвізовим режимом.

ЄС призупинив дію безвізового режиму для дипломатів та чиновників із Грузії
Фото: detector.media

Рада ЄС призупинила частину угоди про спрощення візового режиму з Грузією.

Про це ідеться у повідомленні Ради ЄС.

Призупинення безвізу стосується членів офіційних делегацій Грузії, які братимуть участь в офіційних зустрічах на території Європи, членів національного та регіональних урядів та парламенту країни, представників Конституційного суду Грузії та Верховного суду, а також власників дипломатичних паспортів.

Крім того, для офіційних представників Грузії скасовується нижчий візовий збір, короткий термін подання заяв та менша кількість документів, що підтверджують.

Водночас, у раді ЄС уточнили, що громадяни Грузії зі звичайними паспортами продовжать користуватися безвізовим режимом під час короткострокових поїздок до ЄС.

Відповіде рішення є  реакцією на ухвалення Грузією закону "Про прозорість іноземного впливу" та законодавчого пакету про "сімейні цінності та захист неповнолітніх". Також, це відповідь на "жорстокі репресії"  влади Грузії проти мирних демонстрантів, що суперечить інтересам ЄС.

  • Німеччина призупинила для Грузії проєкти на суму 237 млн євро.
  • Велика Британія скоротить свою підтримку та співпрацю з урядом Грузії.
  • США запровадили візові обмеження до грузинських міністрів та правоохоронців, а глави МЗС країн ЄС домовились про призупинення безвізового режиму для власників дипломатичних паспортів Грузії.
  • Цих заходів вжили на тлі грузинських виборів із повідомленнями про численні фальсифікації, а також після силових методів розгону протестувальників. 
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