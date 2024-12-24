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Німеччина призупинила з Грузією проєкти на 237 мільйонів євро

Все через відхід Грузії з європейського шляху і силовий розгін мітингів.

Німеччина призупинила з Грузією проєкти на 237 мільйонів євро
протести у Грузії
Фото: EPA/UPG

Німеччина призупинила для Грузії проєкти на суму 237 млн євро.

Про це повідомив німецький посол у Тбілісі Петер Фішер, передає «Європейська правда».

Через такий крок Берлін реагує на події у Грузії, зокрема, відхід Грузії з європейського шляху і силовий розгін мітингів.

«Ми зупинили фінансування зеленого водню, енергетичної інфраструктури, а також фінансування водної інфраструктури в Батумі. Підтримка громадянського суспільства та верховенства права триває», - зазначив міністр.

  • Велика Британія скоротить свою підтримку та співпрацю з урядом Грузії.
  • США запровадили візові обмеження до грузинських міністрів та правоохоронців, а глави МЗС країн ЄС домовились про призупинення безвізового режиму для власників дипломатичних паспортів Грузії.
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