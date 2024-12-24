Німеччина призупинила з Грузією проєкти на 237 мільйонів євро

Все через відхід Грузії з європейського шляху і силовий розгін мітингів.

Німеччина призупинила для Грузії проєкти на суму 237 млн євро.

Про це повідомив німецький посол у Тбілісі Петер Фішер, передає «Європейська правда».

Через такий крок Берлін реагує на події у Грузії, зокрема, відхід Грузії з європейського шляху і силовий розгін мітингів.

«Ми зупинили фінансування зеленого водню, енергетичної інфраструктури, а також фінансування водної інфраструктури в Батумі. Підтримка громадянського суспільства та верховенства права триває», - зазначив міністр.