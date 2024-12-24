Німеччина призупинила з Грузією проєкти на 237 мільйонів євро

Німеччина призупинила для Грузії проєкти на суму 237 млн євро.
Про це повідомив німецький посол у Тбілісі Петер Фішер, передає «Європейська правда».
Через такий крок Берлін реагує на події у Грузії, зокрема, відхід Грузії з європейського шляху і силовий розгін мітингів.
«Ми зупинили фінансування зеленого водню, енергетичної інфраструктури, а також фінансування водної інфраструктури в Батумі. Підтримка громадянського суспільства та верховенства права триває», - зазначив міністр.
- Велика Британія скоротить свою підтримку та співпрацю з урядом Грузії.
- США запровадили візові обмеження до грузинських міністрів та правоохоронців, а глави МЗС країн ЄС домовились про призупинення безвізового режиму для власників дипломатичних паспортів Грузії.