ЗМІ повідомляють про масові антиурядові протести у Каїрі

Люди незадоволені політикою влади, погіршенням економічної ситуації та придушенням громадянських свобод.

У столиці Єгипту Каїрі тривають масові антиурядові протести, пише Радіо Свобода з посиланням на місцеві соцмережі.

Повідомляється, що сотні людей висловлюють невдоволення політикою влади, погіршенням економічної ситуації, придушенням громадянських свобод та зростанням корупції.

За свідченнями очевидців, протестувальники скандують “Аш-шаб юрід іскат ан-нізам” – популярну пісню кольорової революції “Арабської весни”.

Люди також вигукують гасла, що засуджують політику президента Абдель Фаттаха ас-Сісі.

Чинна влада Єгипту наразі публічно повідомлення щодо протестів не коментувала.

🔥🔥🔥 A day after “the Egyptian Foreign Minister held a phone call with his Russian counterpart, emphasizing the need to intensify political consultations at the ministerial level…”



Mass anti-government protests have begun in the Egyptian capital Cairo. pic.twitter.com/wmvI6zjcxX — Jason Jay Smart (@officejjsmart) December 23, 2024

У 2013 році колишній головнокомандувач армії Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі усунув проісламського президента країни Мухаммеда Мурсі та став новим головою держави.

На виборах у березні 2018 року ас-Сісі було переобрано на посаду президента Єгипту.

Востаннє масштабні протести проти політики чинного президента відбувалися у вересні 2019 року. Протестувальники у містах Гіза та Махалла вимагали відставки президента. В місті Суец правоохоронці застосували сльозогінний газ для розгону натовпу.

За кілька днів було арештовано понад 300 учасників протестів. За тиждень кількість арештованих сягнула 2 тисяч людей.