ЗМІ повідомляють про масові антиурядові протести у Каїрі

У столиці Єгипту Каїрі тривають масові антиурядові протести, пише Радіо Свобода з посиланням на місцеві соцмережі.
Повідомляється, що сотні людей висловлюють невдоволення політикою влади, погіршенням економічної ситуації, придушенням громадянських свобод та зростанням корупції.
За свідченнями очевидців, протестувальники скандують “Аш-шаб юрід іскат ан-нізам” – популярну пісню кольорової революції “Арабської весни”.
Люди також вигукують гасла, що засуджують політику президента Абдель Фаттаха ас-Сісі.
Чинна влада Єгипту наразі публічно повідомлення щодо протестів не коментувала.
🔥🔥🔥 A day after “the Egyptian Foreign Minister held a phone call with his Russian counterpart, emphasizing the need to intensify political consultations at the ministerial level…”— Jason Jay Smart (@officejjsmart) December 23, 2024
Mass anti-government protests have begun in the Egyptian capital Cairo. pic.twitter.com/wmvI6zjcxX
У 2013 році колишній головнокомандувач армії Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі усунув проісламського президента країни Мухаммеда Мурсі та став новим головою держави.
На виборах у березні 2018 року ас-Сісі було переобрано на посаду президента Єгипту.
Востаннє масштабні протести проти політики чинного президента відбувалися у вересні 2019 року. Протестувальники у містах Гіза та Махалла вимагали відставки президента. В місті Суец правоохоронці застосували сльозогінний газ для розгону натовпу.
За кілька днів було арештовано понад 300 учасників протестів. За тиждень кількість арештованих сягнула 2 тисяч людей.