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ЗМІ повідомляють про масові антиурядові протести у Каїрі

Люди незадоволені політикою влади, погіршенням економічної ситуації та придушенням громадянських свобод.

ЗМІ повідомляють про масові антиурядові протести у Каїрі
Фото: З відкритих джерел

У столиці Єгипту Каїрі тривають масові антиурядові протести, пише Радіо Свобода з посиланням на місцеві соцмережі.

Повідомляється, що сотні людей висловлюють невдоволення політикою влади, погіршенням економічної ситуації, придушенням громадянських свобод та зростанням корупції.

За свідченнями очевидців, протестувальники скандують “Аш-шаб юрід іскат ан-нізам” – популярну пісню кольорової революції “Арабської весни”.

Люди також вигукують гасла, що засуджують політику президента Абдель Фаттаха ас-Сісі.

Чинна влада Єгипту наразі публічно повідомлення щодо протестів не коментувала.

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У 2013 році колишній головнокомандувач армії Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі усунув проісламського президента країни Мухаммеда Мурсі та став новим головою держави.

На виборах у березні 2018 року ас-Сісі було переобрано на посаду президента Єгипту.

Востаннє масштабні протести проти політики чинного президента відбувалися у вересні 2019 року. Протестувальники у містах Гіза та Махалла вимагали відставки президента. В місті Суец правоохоронці застосували сльозогінний газ для розгону натовпу.

За кілька днів було арештовано понад 300 учасників протестів. За тиждень кількість арештованих сягнула 2 тисяч людей.

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