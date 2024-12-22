Президентка Грузії чекає від панівної партії дату нових парламентських виборів

Саломе Зурабішвілі виступила на акції протесту в Тбілісі.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила на акції протесту в Тбілісі, що чекає від керівної партії "Грузинська мрія" дату нових парламентських виборів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я чекаю відповіді від влади протягом тижня про дату проведення нових виборів", - заявила президентка.

Виступ Зурабішвілі було перервано з невідомих технічних причин - несподівано вимкнувся мікрофон. Через кілька хвилин вона продовжила говорити через мегафон.

На акції протесту на проспекті Руставелі в ці години перебувають тисячі людей, набагато більше, ніж на акціях у попередні дні.