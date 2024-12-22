Президентка Грузії чекає від панівної партії дату нових парламентських виборів

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила на акції протесту в Тбілісі, що чекає від керівної партії "Грузинська мрія" дату нових парламентських виборів.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Я чекаю відповіді від влади протягом тижня про дату проведення нових виборів", - заявила президентка.
Виступ Зурабішвілі було перервано з невідомих технічних причин - несподівано вимкнувся мікрофон. Через кілька хвилин вона продовжила говорити через мегафон.
На акції протесту на проспекті Руставелі в ці години перебувають тисячі людей, набагато більше, ніж на акціях у попередні дні.
- Повноваження Зурабішвілі закінчуються 29 грудня, коли відбудеться інавгурація обраного президента Міхеіла Кавелашвілі.
- Президентські вибори відбулися 14 грудня. Президента Грузії вперше обирали не прямим голосуванням, а в колегії вибірників. Серед них не було представників опозиційних партій, які не визнають результати минулих у жовтні парламентських виборів, на яких перше місце посіла партія "Грузинська мрія".
- Раніше Зурабішвілі заявила, що вважає вибори президента нелегітимними і не має наміру йти зі своєї посади доти, доки не буде призначено нових виборів до парламенту Грузії.