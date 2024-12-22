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Трамп заявив, що чекає зустрічі з Путіним

Президент США  розраховує домовитися з ним про закінчення війни в Україні.

Трамп заявив, що чекає зустрічі з Путіним
Архівне фото
Фото: bbc.com

Обраний президентом США Дональд Трамп заявив, що чекає зустрічі з Владіміром Путіним, щоб домовитися з ним про закінчення війни в Україні.

Про це Трамп сказав під час публічного виступу у Феніксі, який транслював телеканал FoxNews.

"Одна з речей, яку я хочу зробити, і швидко, і президент Путін сказав, що хоче зустрітися зі мною якомога швидше. Тож ми чекатимемо цього, ми маємо покласти край цій війні", - заявив Трамп.

Він також зазначив, що рахунок жертвам у війні йде на мільйони і що вона б не почалася, якби на момент її початку він обіймав посаду президента США.

Раніше, 19 грудня, Путін заявляв, що чотири роки не спілкувався з Трампом, готовий до контактів із ним, але не знає, коли це може статися.

У листопаді видання Washington Post повідомило, що Трамп провів розмову Путіним. Він порадив Путіну не загострювати війну в Україні і нагадав йому про значну військову присутність США у Європі.

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