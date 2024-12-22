FT: команда Трампа наполягає на негайному виході Сполучених Штатів з ВООЗ

Експерти попереджають про “катастрофічний вплив, який цей крок матиме на глобальне здоров’я”.

Перехідна команда Дональда Трампа наполягає на виході США зі Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в перший день роботи нової адміністрації, пише Financial Times.

FT зазначає, що експерти попереджають про “катастрофічний вплив, який цей крок матиме на глобальне здоров’я”.

Вихід Сполучених Штатів позбавить ВООЗ найбільшого джерела фінансування, завдавши шкоди здатності організації реагувати на кризи в галузі охорони здоров’я, такі як пандемія коронавірусу. Зокрема, Вашингтон забезпечив близько 16% її фінансування у 2022-2023 роках.

“Америка збирається залишити величезний вакуум у глобальному фінансуванні охорони здоров’я… Я не бачу нікого, хто міг би заповнити його”, ‒ сказав професор з питань глобальної охорони здоров’я Джорджтаунського права Лоуренс Гостін.

“Битва за стосунки” США з ВООЗ розпочався після того, як Трамп висунув кількох союзників, таких як скептик щодо вакцин Роберт Ф. Кеннеді, на головні посади в галузі охорони здоров’я. водночас Гостін не впевнений, що Трамп підтримає позицію своїх союзників щодо виходу США з ВООЗ. Однак під час свого першого президентства у 2020 році Трамп ініціював процес виходу з організації через поширення Covid-19, звинувативши агентство в тому, що воно було під контролем Китаю. Однак процес не завершили і його наступник Джо Байден відновив відносини з агентством у перший день свого перебування на посаді у 2021 році.