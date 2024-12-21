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Байден підписав закон про тимчасове фінансування уряду США. Це дозволило уникнути шатдауну

Таким чином законодавство подовжує державне фінансування до середини березня 2025 року. 

Байден підписав закон про тимчасове фінансування уряду США. Це дозволило уникнути шатдауну
Президент США Джозеф Байден під час дебатів
Фото: EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

Президент США Джо Байден підписав закон про тимчасове фінансування уряду. Перед цим законопроєкт прийняв Сенат, повідомляє CNN. 

Таким чином законодавство подовжує державне фінансування до березня та забезпечує допомогу внаслідок стихійних лих і допомогу фермам, але не передбачає підвищення ліміту державного боргу, чого вимагав новообраний президент Дональд Трамп.

Перед цим Палата представників США таки схвалила нову, вже третю версію бюджетного законопроєкту для протидії зупинці роботи урядових установ, що відома під назвою "шатдаун".

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