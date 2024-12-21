Радник Трампа назвав призначеного посла Британії у США "придурком"

На думку Кріса ЛаСівіта, дипломату "краще було б залишитися вдома".

Менеджер передвиборчої кампанії Дональда Трампа Кріс ЛаСівіта розкритикував вибір Сполученим Королівством нового посла до США, назвавши призначеного дипломата "абсолютним придурком".

Як пише BBC, у соцмережах ЛаСівіта написав, що лорду Пітеру Мандельсону, який має змінити на посаді голови британської дипломатичної місії у Вашингтоні Карен Пірс, "краще було б залишитися вдома".

Ймовірно, таку бурхливу реакцію соратника Трампа викликали висловлювання Мандельсона про республіканця у минулому. Одного разу лорд назвав президента "недалеким від білого націоналіста та расиста", а також характеризував його як "безрозсудну людину і загрозу для світу" та "хулігана".

Мандельсон має величезний досвід роботи у кількох урядах Лейбористської партії. Йому було надано титул пожиттєвого пера та місце у Палаті лордів. Своє призначення послом у США політик назвав "великою честю".