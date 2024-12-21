"No" to shutdown: Палата представників США схвалила третю версію бюджетного закону

У Сенату та Джо Байдена на все про все залишається лише шість годин.

Фінальна спроба виявилася вдалою: Палата представників США таки схвалила нову, вже третю версію бюджетного законопроєкту для протидії зупинці роботи урядових установ, що відома під назвою "шатдаун".

Як пише Reuters, спікер нижньої палати Конгресу Майк Джонсон перед розглядом документа висловив переконання, що законотворці впораються до дедлайну, який спливає опівночі за місцевим часом. Відчуття його не підвели - 366 конгресменів висловилися за фінансування уряду до 14 березня, лише 34 проголосували проти.

Для того, щоб отримати двопартійну підтримку, республіканцям довелося відмовитися від деяких ультиматумів обраного президента Дональда Трампа - зокрема, щодо підвищення ліміту державного боргу. Загалом законопроєкт нагадує той, який Трамп та Ілон Маск вимагали бойкотувати.

У Сенату та президента Джо Байдена залишається близько шести годин для того, щоб остаточно ухвалити бюджет та підписати його.

Уникнення шатдауну забезпечить безперебійну роботу транспортних та правоохоронних служб на час різдвяних свят, а також своєчасну оплату праці для понад 2 мільйонів федеральних співробітників. Якби Конгрес не впорався, втрати для економіки США могли б становити мільярд доларів щотижня лише в галузі перевезень.