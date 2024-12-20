Трамп наказав республіканцям ініціювати бюджетний шатдаун
Трамп наказав республіканцям ініціювати бюджетний шатдаун
Не страшно і не соромно. Як сповідатися, щоб отримати прощення?
Не страшно і не соромно. Як сповідатися, щоб отримати прощення?
У Франції 20 років за гратами отримав Домінік Пеліко, який роками дозволяв десяткам чоловіків гвалтували його дружину
У Франції 20 років за гратами отримав Домінік Пеліко, який роками дозволяв десяткам чоловіків гвалтували його дружину
Бельгія не виконає обіцянку щодо F-16 для України
Бельгія не виконає обіцянку щодо F-16 для України
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Зеленський про Путіна: "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбойоб"
Зеленський про Путіна: "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбойоб"
Мін'юст попередив про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, яка обслуговує реєстри
Мін'юст попередив про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, яка обслуговує реєстри
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
«Чмут краде гроші», «Притула, де супутник?», «піар на війні»: хто руйнує репутацію фондів?
«Чмут краде гроші», «Притула, де супутник?», «піар на війні»: хто руйнує репутацію фондів?
ГоловнаСвіт

Норвегія виділяє $232 мільйони на військову підтримку України

Фінансування виділяється через Міжнародний фонд для України.

Норвегія виділяє $232 мільйони на військову підтримку України
Прапор Норвегії

Норвегія виділяє пакет підтримки України на суму $232 млн на фінансування військового обладнання.

Про це йдеться на сайті уряду, пише Укрінформ.

Зокрема, у пакет військової підтримки увійшли 92 мільйони фунтів стерлінгів на обладнання для посилення військово-морських сил України — малі катери, розвідувальні дрони, надводні кораблі без екіпажу, боєприпаси і безпілотники для протимінної боротьби. Ця підтримка є частиною коаліції, яку спільно очолюють Велика Британія та Норвегія. 

Також, 68 мільйонів фунтів стерлінгів зосереджені на засоби ППО, в тому числі радари, наземне обладнання для маскування і системи РЕБ з безпілотниками та 26 мільйонів фунтів стерлінгів виділяють на забезпечення підтримки та запасних частин для критично важливих систем, раніше поставлених в Україну.

"Війна в Україні триває, і потреба у військовому обладнанні залишається критичною. За допомогою цього фонду ми можемо допомогти забезпечити отримання Україною зброї та обладнання, необхідного для боротьби з російським вторгненням", — заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам.

Фінансування виділяється через Міжнародний фонд для України.

  • У жовтні Світовий банк ухвалив рішення про створення посередницького фонду, що допоможе країнам поза межами Європи долучитися до виділення Україні коштів в рамках програми кредитування під гарантії заморожених російських активів.
  • Фінансувати фонд візьмуться Сполучені Штати Америки, Канада та Японія. Розміри внесків поки не визначені. Проте йдеться про загальну суму у 50 мільярдів доларів до кінця року від держав "Великої сімки".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies