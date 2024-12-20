Норвегія виділяє $232 мільйони на військову підтримку України

Норвегія виділяє пакет підтримки України на суму $232 млн на фінансування військового обладнання.

Про це йдеться на сайті уряду, пише Укрінформ.

Зокрема, у пакет військової підтримки увійшли 92 мільйони фунтів стерлінгів на обладнання для посилення військово-морських сил України — малі катери, розвідувальні дрони, надводні кораблі без екіпажу, боєприпаси і безпілотники для протимінної боротьби. Ця підтримка є частиною коаліції, яку спільно очолюють Велика Британія та Норвегія.

Також, 68 мільйонів фунтів стерлінгів зосереджені на засоби ППО, в тому числі радари, наземне обладнання для маскування і системи РЕБ з безпілотниками та 26 мільйонів фунтів стерлінгів виділяють на забезпечення підтримки та запасних частин для критично важливих систем, раніше поставлених в Україну.

"Війна в Україні триває, і потреба у військовому обладнанні залишається критичною. За допомогою цього фонду ми можемо допомогти забезпечити отримання Україною зброї та обладнання, необхідного для боротьби з російським вторгненням", — заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам.

Фінансування виділяється через Міжнародний фонд для України.