Норвегія виділяє $232 мільйони на військову підтримку України

Норвегія виділяє пакет підтримки України на суму $232 млн на фінансування військового обладнання.
Про це йдеться на сайті уряду, пише Укрінформ.
Зокрема, у пакет військової підтримки увійшли 92 мільйони фунтів стерлінгів на обладнання для посилення військово-морських сил України — малі катери, розвідувальні дрони, надводні кораблі без екіпажу, боєприпаси і безпілотники для протимінної боротьби. Ця підтримка є частиною коаліції, яку спільно очолюють Велика Британія та Норвегія.
Також, 68 мільйонів фунтів стерлінгів зосереджені на засоби ППО, в тому числі радари, наземне обладнання для маскування і системи РЕБ з безпілотниками та 26 мільйонів фунтів стерлінгів виділяють на забезпечення підтримки та запасних частин для критично важливих систем, раніше поставлених в Україну.
"Війна в Україні триває, і потреба у військовому обладнанні залишається критичною. За допомогою цього фонду ми можемо допомогти забезпечити отримання Україною зброї та обладнання, необхідного для боротьби з російським вторгненням", — заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам.
Фінансування виділяється через Міжнародний фонд для України.
- У жовтні Світовий банк ухвалив рішення про створення посередницького фонду, що допоможе країнам поза межами Європи долучитися до виділення Україні коштів в рамках програми кредитування під гарантії заморожених російських активів.
- Фінансувати фонд візьмуться Сполучені Штати Америки, Канада та Японія. Розміри внесків поки не визначені. Проте йдеться про загальну суму у 50 мільярдів доларів до кінця року від держав "Великої сімки".