Сьогодні зловмисник озброєний ножем напав на вчителя та учнів початкової школи в Загребі, загинула дитина.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністерство охорони здоров’я Хорватії.

Сайт Nova TV цитує міністерку охорону здоров'я Ірена Христич, яка повідомила, що один із поранених учнів помер. За інформацією уряду, двох дорослих і п'ятеро дітей, які вижили, було поранено і доставлено до лікарні. Медика повідомили, що стан вчителя надзвичайно важки.

Міністерство внутрішніх справ заявило, що 19-річний чоловік увійшов зранку до школи і гострим предметом поранив вчителя та кількох дітей. Нападника, якого місцеві ЗМІ ідентифікували як колишнього учня школи, затримала поліція.

“Ми в жаху”, ‒ сказав журналістам прем'єр-міністр Андрей Пленкович.

Фото: Robert Anic/PIXSELL

Фото: Robert Anic/PIXSELL

Фото: Robert Anic/PIXSELL

У вересні японський студент отримав ножове поранення у китайському місті Шеньчжені дорогою до школи. У травні у Китаї жінка зарізала у школі двох людей, ще 10 отримали поранення.