У Хорватії призначили президентські вибори

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович повідомив про те, що президентські вибори у республіці відбудуться 29 грудня.

Як пише Associated Press, чинний проросійський глава держави Зоран Міланович збирається висунути свою кандидатуру на переобрання. Його головним суперником має стати представник керівної партії консерваторів Драган Пріморац, який раніше працював міністром освіти та науки.

Міланович перебуває в опозиції до уряду Пленковича. Президент критикує надання допомоги Україні та блокує участь хорватський військ у тренувальній місії НАТО для українських солдатів.

Виборча система Хорватії передбачає обов'язкове отримання кандидатом-переможцем абсолютної більшості голосів. Якщо жоден з претендентів не матиме понад 50%, то другий тур відбудеться вже у 2025 році.