Міністр закордонних справ Польщі дав старт своїй президентській кампанії

Очільник польського міністерства закордонних справ Радослав Сікорський презентував веб-сторінку своєї кампанії щодо обрання кандидатом на посаду президента республіки.
Як пише "Європейська правда", дипломат 22 листопада братиме участь у праймеріз "Громадянської коаліції", під час якого буде визначено претендента на посаду номер один від керівного блоку. Його суперник - мер Варшави Рафал Тшасковський.
У списку аргументів голосувати за Сікорського знайшлося місце і темі України. Політик нагадує, що його досвід у сфері міжнарожних відносин є цінним "в той час, як по той бік кордону точиться війна, а події весни 2025 року змінять баланс сил у світі і впливатимуть на Польщу".
Міністр також очікує боротьбу у другому турі, де кандидату "потрібно вдало поєднати як ліберальні, так і консервативні настрої". Серед своїх прогресивних ідей Сікорський зазначає легалізацію цивільних партнерств та дозволи на аборти.
- Президентські вибори у Польщі мають бути проведені у травні 2025 року, точну дату повинні оголосити на початку наступного року. Чинний глава держави Анджей Дуда не має права балотуватися.