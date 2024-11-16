Міністр закордонних справ Польщі дав старт своїй президентській кампанії

Очільник польського міністерства закордонних справ Радослав Сікорський презентував веб-сторінку своєї кампанії щодо обрання кандидатом на посаду президента республіки.

Як пише "Європейська правда", дипломат 22 листопада братиме участь у праймеріз "Громадянської коаліції", під час якого буде визначено претендента на посаду номер один від керівного блоку. Його суперник - мер Варшави Рафал Тшасковський.

У списку аргументів голосувати за Сікорського знайшлося місце і темі України. Політик нагадує, що його досвід у сфері міжнарожних відносин є цінним "в той час, як по той бік кордону точиться війна, а події весни 2025 року змінять баланс сил у світі і впливатимуть на Польщу".

Міністр також очікує боротьбу у другому турі, де кандидату "потрібно вдало поєднати як ліберальні, так і консервативні настрої". Серед своїх прогресивних ідей Сікорський зазначає легалізацію цивільних партнерств та дозволи на аборти.