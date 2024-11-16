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Міністр закордонних справ Польщі дав старт своїй президентській кампанії

Радослав Сікорський претендує на крісло глави держави від партії влади.

Міністр закордонних справ Польщі дав старт своїй президентській кампанії
Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Очільник польського міністерства закордонних справ Радослав Сікорський презентував веб-сторінку своєї кампанії щодо обрання кандидатом на посаду президента республіки.

Як пише "Європейська правда", дипломат 22 листопада братиме участь у праймеріз "Громадянської коаліції", під час якого буде визначено претендента на посаду номер один від керівного блоку. Його суперник - мер Варшави Рафал Тшасковський.

У списку аргументів голосувати за Сікорського знайшлося місце і темі України. Політик нагадує, що його досвід у сфері міжнарожних відносин є цінним "в той час, як по той бік кордону точиться війна, а події весни 2025 року змінять баланс сил у світі і впливатимуть на Польщу".

Міністр також очікує боротьбу у другому турі, де кандидату "потрібно вдало поєднати як ліберальні, так і консервативні настрої". Серед своїх прогресивних ідей Сікорський зазначає легалізацію цивільних партнерств та дозволи на аборти. 

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