Канада вимагає, щоб Ізраїль збільшив гуманітарну допомогу цивільному населенню у Смузі Гази

Також Канада вимагає негайного й безумовного звільнення всіх заручників.

Ізраїльський уряд відповідно до міжнародного гуманітарного права має негайно суттєво збільшити обсяг гуманітарної допомоги цивільному населенню у Смузі Гази.

Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, передає Укрінформ.

Жолі наголосила, що багатьом мешканцям Смуги Гази загрожує голод.

“Гуманітарні служби докладають неймовірних зусиль, ризикуючи життям своїх співробітників, однак продовжують стикатися із перешкодами, яких можна уникнути. Як наслідок, недостатньо допомоги досягає до тих, чиє виживання залежить від неї”, - повідомила голова МЗС Канади.

Водночас Канада вважає за необхідне досягнути негайного й тривалого перемирʼя, а також вимагає негайного й безумовного звільнення всіх заручників.