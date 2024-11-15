Шольц обговорить війну в Україні із лідером Китаю на саміті G20 у Бразилії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц проведе зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном під час саміту G20 у Бразилії, пише «Європейська правда» із посиланням на dpa.
Шольц і Цзіньпін говоритимуть про війну в Україні та участь військ КНДР, а також економіку й політику безпеки.
Крім того, німецький канцлер має провести двосторонні переговори з президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою, а також з лідерами Південної Африки, В'єтнаму і Сінгапуру.
- 15 листопада Шольц провів розмову з російським диктатором Путіним і закликав його вивести війська з України й почати перемовини.
- Саміт Великої двадцятки пройде 18-19 листопада.