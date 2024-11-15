НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті
НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті
(Не)Їсти, донатити, любити. Як правильно провести Різдвяний піст
(Не)Їсти, донатити, любити. Як правильно провести Різдвяний піст
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
Внаслідок російської атаки в Одесі загинула жінка, 10 поранених (оновлено)
Внаслідок російської атаки в Одесі загинула жінка, 10 поранених (оновлено)
Нардеп Євгеній Шевченко отримав підозру в державній зраді
Нардеп Євгеній Шевченко отримав підозру в державній зраді
Командиру підрозділу Сил спеціальних операцій оголосили підозру у роботі на ГРУ
Командиру підрозділу Сил спеціальних операцій оголосили підозру у роботі на ГРУ
На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік “Альпака”
На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік “Альпака”
ГоловнаСвіт

Шольц обговорить війну в Україні із лідером Китаю на саміті G20 у Бразилії

Також ітиметься про участь військ Північної Кореї на боці РФ.

Шольц обговорить війну в Україні із лідером Китаю на саміті G20 у Бразилії
Лідер Китаю Сі Цзіньпін і канцлер Німеччини Олаф Шольц
Фото: Bundeskanzler Olaf Scholz у X

Канцлер Німеччини Олаф Шольц проведе зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном під час саміту G20 у Бразилії, пише «Європейська правда» із посиланням на dpa.

Шольц і Цзіньпін говоритимуть про війну в Україні та участь військ КНДР, а також економіку й політику безпеки.

Крім того, німецький канцлер має провести двосторонні переговори з президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою, а також з лідерами Південної Африки, В'єтнаму і Сінгапуру.

  • 15 листопада Шольц провів розмову з російським диктатором Путіним і закликав його вивести війська з України й почати перемовини.
  • Саміт Великої двадцятки пройде 18-19 листопада.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies