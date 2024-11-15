Хакера з РФ засудили у США до в’язниці у справі про одну з найбільших в історії крадіжок криптовалюти

На момент крадіжки вартість біткоїнів становила близько 70 млн доларів, але на момент арешту вони зросли в ціні до понад 4,5 млрд доларів. За сьогоднішніми цінами криптовалюта коштувала б удвічі більше.

У США до п'яти років в'язниці засудили хакера у справі про відмивання доходів від однієї з найбільших крадіжок криптовалюти у світі, пише BBC.

Ілля Ліхтенштейн, який народився в Росії, але виріс у США, визнав себе винним минулого року у справі про злом криптовалютної біржі Bitfinex у 2016 році та крадіжці майже 120 000 біткоїнів.

Він відмив украдену криптовалюту за допомогою своєї дружини Хізер Морган, яка використовувала псевдонім Razzlekhan для просування своєї хіп-хоп-музики. Вони “використовували численні складні методи відмивання”, йдеться в заяві Міністерства юстиції. Методи включали використання фіктивних ідентифікацій, переведення коштів у різні криптовалюти та купівлю золотих монет.

За словами прокурорів, Ліхтенштейн зустрічався з кур’єрами під час сімейних поїздок і перевозив відмиті гроші додому.

На момент крадіжки вартість біткоїнів становила близько 70 млн доларів, але на момент арешту вони зросли в ціні до понад 4,5 млрд доларів. За сьогоднішніми цінами криптовалюта коштувала б удвічі більше.

Активи на суму 3,6 млрд доларів, вилучені у справі, стали найбільшим фінансовим вилученням в історії Міністерства юстиції, заявила тоді заступниця генерального прокурора Ліза Монако.

“Важливо донести до людей, що ці злочини не можна чинити безкарно, що вони мають наслідки”, ‒ заявила окружний суддя Коллін Коллар-Котеллі.

Ліхтенштейн, який перебуває у в'язниці з моменту арешту в лютому 2022 року, розкаявся у своїх діях. За його словами, він сподівається застосувати свої навички для боротьби з кіберзлочинністю після покарання.

Морган також визнала себе винною минулого року за одним пунктом звинувачення у змові з метою відмивання грошей. Її вирок суд має винести 18 листопада.