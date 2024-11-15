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У Варшаві відбулось засідання спецпредставників з відновлення України від 19 країн

На зустрічі обговорювали пріоритетні завдання в сфері відбудови та економічного зростання і чому важливо інвестувати в Україну, не чекаючи завершення війни. 

У Варшаві відбулось засідання спецпредставників з відновлення України від 19 країн
Фото: Depositphotos\julia_berezovska

У Варшаві у межах Інвестиційної конференції ЄС-Україна відбулося засідання спецпредставників з відновлення України від 19 країн.

Про це повідомило Міністерство економіки. 

Засідання відкрив премʼєр-міністр Денис Шмигаль. На зустрічі були присутні представники 19 країн, серед яких США, Велика Британія, Франція, Італія, Канада, Швеція, Нідерланди, а також Європейський Союз, який був представлений двома Генеральними директоратами - DG GROW та DG NEAR.

"Це перша нагода, коли за одним столом вдалось зібрати таку кількість Спецпредставників з відновлення для діалогу з Урядом щодо координації по пріоритетних задачах в сфері відбудови та економічного зростання", - зазначили в Мінекономіки. 

На зустрічі також обговорювався і економічний блок питань: зокрема, пріоритети в сфері залучення інвестицій, розвиток В2В контактів, покращення регуляторного середовища для бізнесу, розвиток торгівлі та експортного потенціалу українських переробних підприємств.

"...Ми бачимо, що іноземний бізнес зацікавлений інвестувати не тільки у великі, а й в менші проєкти, тому вже зараз працюємо над диференційованими механізмами страхування, які б були доступними в тому числі для МСБ", - підкреслив перший заступникмМіністра економіки Олексій Соболев.

Як зазначили представники Директоратів ЄС, найкращі амбасадори залучення інвестицій в Україну - це ті іноземні і міжнародні компанії, які продовжують працювати в Україні та заходять з новими проєктами. Так, створення Єдиного портфелю публічних проєктів і загалом реформа управління публічними інвестиціями в Україні надає зручні можливості для міжнародних партнерів.

Спецпредставник США Річард Верма подякував Уряду за активну готовність до співпраці з донорською спільнотою і наголосив, що обороноздатність та економічний розвиток нерозривно повʼязані, тому дуже важливо інвестувати в Україну, не чекаючи завершення війни. 

Учасники також розглянули питання страхування виробництва, рекомендації Business Advisory Council та диверсифікацію ризиків на території України.

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