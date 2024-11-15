Саломе Зурабішвілі: Росія робить прискорені кроки до анексії Абхазії

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі прокоментувала події в самопроголошеній республіці Абхазія, повідомляє “Ехо Кавказу”.
“Я хочу відреагувати на події, що відбуваються в окупованій Абхазії, та на російську політику. Я хочу засудити те, що сьогодні Росія робить прискорені кроки до анексії, коли вимагає від Грузії згоди на делімітацію”, - сказала Зурабішвілі.
Президентка Грузії наголосила, що такі дії є неприпустимими, і Росія принципово ігнорує всю логіку “поступок” уряду Грузії. Втім, цим російська політика не зміниться, а навпаки, прискориться, і це видно щодня.
“В окупованій Абхазії відбувається спроба запровадити російське законодавство, чому протистоїть громадянське суспільство. Хочу висловити солідарність із ними”, – заявила Зурабішвілі.
- Сьогодні, 15 листопада, в окупованій Росією Абхазії (територія Грузії) протестувальники увірвалися до парламенту через законопроєкт про інвестиційну угоду з РФ. Абхазька “влада” розглядає договір як стимул для місцевої економіки, опозиція вважає його "прямим здаванням інтересів" республіки.
- Учасники акції протесту вимагають не лише відмовитись від ратифікації інвестиційної угоди з Росією, а й відставки окупаційного “президента” самопроголошеної Абхазії Аслана Бжанії.
- Адміністрація абхазького “президента” готує документ про відкликання з парламенту “інвестиційної угоди” з Росією.