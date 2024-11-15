Прем’єр Хорватії звільнив міністра охорони здоров'я, якого заарештували у справі про корупцію

ЗМІ повідомляють про проведення обшуку в будинку Вілі Бероша, а справа стосується закупівель у лікарні.

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович звільнив сьогодні міністра охорони здоров'я Вілі Бероша ‒ урядовця заарештували під час поліцейського обшуку в його будинку, повідомляє DW.

“Прем'єр-міністр звільнив Вілі Бероша з посади міністра”, ‒ йдеться в заяві уряду.

Це сталося невдовзі після того, як антикорупційні органи Хорватії оголосили про затримання “високопоставленого урядовця” та кількох інших за підозрою в корупції.

Хоча правоохоронці не уточнили, кого взяли під варту, державне інформаційне агентство Hina повідомило, що це був міністр охорони здоров'я Берош.

Прем'єр Пленкович “приголомшений” корупцією в секторі охорони здоров'я

На пресконференції в Загребі невдовзі після оголошення про звільнення Пленкович підтвердив затримання Бероша.

“Як прем’єр-міністра мене особисто жахає ідея, що будь-хто в системі охорони здоров’я буде використовувати своє становище або для особистого збагачення, або для надання переваг комусь іншому в системі охорони здоров’я”, ‒ сказав він.

За повідомленнями газет, серед інших підозрюваних у розслідуванні є лікарі та керівники лікарень. Hina та інші новинні видання повідомили, що в будинку Бероша провели обшук у рамках розслідування і що справа стосується закупівель у лікарні.