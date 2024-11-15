У Німеччині розпочався судовий процес проти ісламістів, які готували теракт біля шведського парламенту

Чоловіки мали намір убити з вогнепальної зброї якомога більше поліцейських та інших людей.

Сьогодні в Єні в східній німецькій землі Тюрінгія розпочався судовий процес проти двох чоловіків з афганським громадянством, звинувачених у підготовці теракту біля шведського парламенту в Стокгольмі, повідомляє DW.

Одного з підсудних звинувачують у підтримці терористичної організації “Ісламська держава, провінція Хорасан”, яку часто називають ІДІЛ-К або ISPK, і поданні заявок на членство в ній.

Іншого звинувачують у підтримці організації через планування фінансових переказів.

“За наказом ISPK обвинувачені, як стверджується, планували напад поблизу шведського парламенту”, ‒ йдеться в заяві вищого регіонального суду.

Чоловіки нібито мали намір убити з вогнепальної зброї якомога більше поліцейських та інших людей. Але спроби обвинувачених придбати зброю закінчилися невдачею.

Новина про арешти підозрюваних була оприлюднена в серпні цього року.

Відомо, що змова чоловіків визріла після двох гучних протестів, коли влітку 2023 року в шведській столиці було спалено екземпляр мусульманської священної книги Коран.

В одному випадку акт здійснив іракський християнський біженець, а в іншому ‒ правий скандинавський політичний активіст.

Інциденти розкритикували кілька мусульманських урядів, зокрема Саудівської Аравії. Після цього відбулися протести і навіть напади на шведські дипломатичні будинки, наприклад в Іраку.

Пошкодження Корану є злочином у більшості мусульманських країн, який часто карається тюремним ув'язненням або потенційно смертною карою.

Туреччина, єдиний член НАТО з мусульманською більшістю, також прагнула отримати вигоду з інцидентів, щоб досягти поступок в обмін на схвалення прийняття Швеції до оборонного військового альянсу.