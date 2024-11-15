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У Німеччині розпочався судовий процес проти ісламістів, які готували теракт біля шведського парламенту

Чоловіки мали намір убити з вогнепальної зброї якомога більше поліцейських та інших людей.

У Німеччині розпочався судовий процес проти ісламістів, які готували теракт біля шведського парламенту
Фото: Fredrik Sandberg/AP/picture alliance

Сьогодні в Єні в східній німецькій землі Тюрінгія розпочався судовий процес проти двох чоловіків з афганським громадянством, звинувачених у підготовці теракту біля шведського парламенту в Стокгольмі, повідомляє DW.

Одного з підсудних звинувачують у підтримці терористичної організації “Ісламська держава, провінція Хорасан”, яку часто називають ІДІЛ-К або ISPK, і поданні заявок на членство в ній.

Іншого звинувачують у підтримці організації через планування фінансових переказів.

“За наказом ISPK обвинувачені, як стверджується, планували напад поблизу шведського парламенту”, ‒ йдеться в заяві вищого регіонального суду.

Чоловіки нібито мали намір убити з вогнепальної зброї якомога більше поліцейських та інших людей. Але спроби обвинувачених придбати зброю закінчилися невдачею.

Новина про арешти підозрюваних була оприлюднена в серпні цього року.

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Відомо, що змова чоловіків визріла після двох гучних протестів, коли влітку 2023 року в шведській столиці було спалено екземпляр мусульманської священної книги Коран.

В одному випадку акт здійснив іракський християнський біженець, а в іншому ‒ правий скандинавський політичний активіст.

Інциденти розкритикували кілька мусульманських урядів, зокрема Саудівської Аравії. Після цього відбулися протести і навіть напади на шведські дипломатичні будинки, наприклад в Іраку.

Пошкодження Корану є злочином у більшості мусульманських країн, який часто карається тюремним ув'язненням або потенційно смертною карою.

Туреччина, єдиний член НАТО з мусульманською більшістю, також прагнула отримати вигоду з інцидентів, щоб досягти поступок в обмін на схвалення прийняття Швеції до оборонного військового альянсу.

  • На початку листопада у Парижі перед судом постали вісім осіб, звинувачених у заохоченні вбивці Семюеля Паті ‒ вчителя, якого у жовтні 2020 року обезголовили на вулиці біля його школи. Двох чоловіків звинувачують у ідентифікації Паті в інтернеті як “богохульця”, двох друзів ліквідованого стрільця у наданні йому матеріально-технічної допомоги, а чотирьох інших у тому, що вони пропонували вбивці підтримку в чатах.
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