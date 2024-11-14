Шольц у боротьбі за крісло канцлера продовжує протистояти наданню Україні далекобійних ракет

Його головний опонент, лідер ХДС, раніше виступав за передачу українцям Taurus.

Німецький канцлер Олаф Шольц продовжує відмовлятися від постачання Україні ракет великої дальності. У вчорашньому виступі перед парламентом він сказав, що такий підхід допомагає уникнути "ескалації" війни, пише Politico.

В зверненні до депутатів він додав, що радий, що йому дозволили взяти на себе відповідальність у важкі часи. А також висловив упевненість, що це "допомогло нам діяти виважено і розсудливо в небезпечній ситуації".

"Я підкреслюю, що вважаю правильним те, що я без змін зіграв свою роль у тому, щоб не було ескалації", – сказав німецький канцлер.

Журналісти припустили, що Шольц вважає себе безпечнішим варіантом для посади канцлера, аніж його головний опонент, лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц, який критикував уряд чинного канцлера за відмову поставити українцям ракети великої дальності.

Якщо Кремль відмовиться від ультиматуму припинити бомбардування цивільних об’єктів в Україні, раніше заявляв Мерц, Берлін повинен поставити Києву крилаті ракети Taurus німецького виробництва.

Згідно з попередніми опитуваннями, в Мерца є шанси стати наступним канцлером. Консерватори Німеччини лідирують із великим відривом – 32 відсотки, тоді як лівоцентристська Соціал-демократична партія (СДПН) Шольца посідає третє місце з 16 відсотками, одразу поступаючись ультраправій Альтернативі для Німеччини (AfD). Але Шольц, схоже, вірить, що може відновити частину втрачених позицій СДПН, представивши себе розумним вибором у відносинах з Володимиром Путіним.

США, Велика Британія та Франція надали Україні ракети великої дальності, але Шольц неодноразово відмовлявся відправляти німецькі Taurus, стверджуючи, що це може призвести до прямого конфлікту з Росією.

Мерц, зі свого боку, під час виступу в парламенті в середу ухилився від прямої згадки про допомогу Україні.

"Німеччині потрібна принципово інша політика, особливо коли йдеться про міграцію, зовнішню політику, безпеку та європейську політику, а також економічну політику", – сказав він.