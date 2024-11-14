Ілон Маск отримав посаду в адміністрації Трампа
Ілон Маск отримав посаду в адміністрації Трампа
Росіяни атакували 96 ракетами і дронами. ППО збила чотири ракети і 37 БпЛА
Росіяни атакували 96 ракетами і дронами. ППО збила чотири ракети і 37 БпЛА
Небезпека росте, люди повертаються
Небезпека росте, люди повертаються
Окупанти завдали ракетно-дронового удару по Києву уперше за понад два місяці
Окупанти завдали ракетно-дронового удару по Києву уперше за понад два місяці
Звертайте увагу на шість червоних прапорців: психологиня пояснює, як емоційно пережити потенційні відключення світла і блекаут
Звертайте увагу на шість червоних прапорців: психологиня пояснює, як емоційно пережити потенційні відключення світла і блекаут
Трамп анонсував призначення нового міністра оборони США
Трамп анонсував призначення нового міністра оборони США
Безугла і Савченко написали одна на одну заяви до СБУ
Безугла і Савченко написали одна на одну заяви до СБУ
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Поліція Харківської області отримала нового керівника
ГоловнаСвіт

Ірландія зобов'язала популярні соцмережі позбутися терористичного контенту

У платформ є 12 тижнів на те, щоб вжити необхідних заходів.

Ірландія зобов'язала популярні соцмережі позбутися терористичного контенту
Фото: defense.gov

Республіка Ірландія доєдналася до країн, які на законодавчому рівні покладають на адміністрації соціальних мереж відповідальність за небезпечний контент. 

Як пише The Guardian, ірландське відомство, що здійснює спостереження за інтернет-платформами, виступило з вимогою до популярних соцмереж прибрати дописи, пов'язані із терористичною діяльністю.

Мережа X, яка належить Ілону Маску, китайський TikTok та Instagram компанії Meta Марка Цукерберга повинні упродовж наступних 12 тижнів вжити "ефективних, націлених та пропорційних" заходів для того, щоб зупинити просування терористичного контенту, при цьому зберігши принцип свободи вираження думок. 

Якщо ж через 3 місяці платформи не нададуть регулятору переконливі докази виконання цих вимог, їм загрожує штраф у розмірі 4% глобального прибутку. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies