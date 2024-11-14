Ірландія зобов'язала популярні соцмережі позбутися терористичного контенту

У платформ є 12 тижнів на те, щоб вжити необхідних заходів.

Республіка Ірландія доєдналася до країн, які на законодавчому рівні покладають на адміністрації соціальних мереж відповідальність за небезпечний контент.

Як пише The Guardian, ірландське відомство, що здійснює спостереження за інтернет-платформами, виступило з вимогою до популярних соцмереж прибрати дописи, пов'язані із терористичною діяльністю.

Мережа X, яка належить Ілону Маску, китайський TikTok та Instagram компанії Meta Марка Цукерберга повинні упродовж наступних 12 тижнів вжити "ефективних, націлених та пропорційних" заходів для того, щоб зупинити просування терористичного контенту, при цьому зберігши принцип свободи вираження думок.

Якщо ж через 3 місяці платформи не нададуть регулятору переконливі докази виконання цих вимог, їм загрожує штраф у розмірі 4% глобального прибутку.