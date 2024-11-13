ЗМІ: Байден і Сі зустрінуться в Перу

Президент США Джо Байден, ймовірно, зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпіном у суботу в Перу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопосадовців у адміністрації Байдена.

Очікується, що лідери проведуть переговори з низки глобальних гарячих точок, включаючи загострення напруженості між Вашингтоном і Пекіном, під час форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Лімі, Перу.

Це буде їх перша взаємодія, про яку відомо, після телефонної розмови у квітні.

Ймовірно, вони розмовлятимуть про Тайвань, Південно-Китайське море та фентаніл.