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ЗМІ: Байден і Сі зустрінуться в Перу

Зустріч має відбутись в суботу, 16 листопада.

ЗМІ: Байден і Сі зустрінуться в Перу
Президент США Джо Байдену вітає генсека КНР Сі Цзіньпіна у Сан-Франциско.
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден, ймовірно, зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпіном у суботу в Перу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопосадовців у адміністрації Байдена.

Очікується, що лідери проведуть переговори з низки глобальних гарячих точок, включаючи загострення напруженості між Вашингтоном і Пекіном, під час форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Лімі, Перу.

Це буде їх перша взаємодія, про яку відомо, після телефонної розмови у квітні.

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Ймовірно, вони розмовлятимуть про Тайвань, Південно-Китайське море та фентаніл.

  • У вересні американські та китайські військові командири вперше за довгий час провели переговори, щоб урегулювати ситуацію в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та відновити лінії військового зв’язку, розірвані більше двох років тому.

  • На початку літа глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що постійний діалог з Китаєм та його сусідами необхідний для запобігання ескалації нинішньої напруженості в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

  • Згодом стало відомо, що ще у березні цього року США і Китай відновили неофіційні переговори щодо ядерної програми.

  • У липні цього року Китай вийшов з перемовин зі США щодо контролю за зброєю. Цей крок у Пекіні пояснили підтримкою Тайваню з боку США.

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