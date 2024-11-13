Politico: Вашингтон шокувало, що Трамп обрав телеведучого на посаду очільника Пентагона

Ветерани називають Піта Гегсета найменш кваліфікованим кандидатом на пост міністра оборони в історії Америки. Очікувалося, що Гегсет може очолити штаб Трампа або стати його прессекретарем.

Вашингтон шокував несподіваний вибір новообраним президентом Дональдом Трампом нового очільника Міністерства оборони США, пише Politico.

Вчора стало відомо, що цю посаду в адміністрації республіканця отримає консервативний коментатор, телеведучий та ветеран Національної гвардії Піт Гегсет. Американських експертів здивував такий вибір, адже очікувалося, що Пентагоном керуватиме досвідчений законодавець або людина з досвідом оборонної політики.

Видання зазначає, що співробітники національної безпеки та аналітики з питань оборони готувалися до сюрпризів від Трампа після його перших чотирьох років перебування на посаді. Але “навіть оцінюючи цю криву, вони кажуть, що оголошення ведучого Fox News і нагородженого ветерана армії Піта Гегсета застало їх абсолютно зненацька”.

“Трамп найбільше цінує лояльність. Схоже, що одним із основних критеріїв, який використовується, є те, наскільки добре люди захищають Дональда Трампа на телебаченні?” ‒ сказав вищий політичний чиновник Пентагону за часів адміністрації Буша Ерік Едельман.

Оцінка іншого коментатора була більш прямою. “Хто, до дідька, цей хлопець?” – заявив лобіст оборонної промисловості. Він підкреслив, що були сподівання на “когось, хто насправді має великий досвід захисту. Це було б хорошим початком”.

Зазначимо, передвиборна риторика Трампа породила побоювання, що його другий термін може ознаменуватися швидкою перебудовою Пентагону. Очікується, що повернення Трампа призведе до колективного відкату політики адміністрації демократа Джо Байдена і, ймовірно, відновить заборону на трансгендерні війська, відновить битви за бази, названі на честь діячів Конфедерації та скоротить програми різноманітності.

Вибір Гегсета викликав негативну реакцію з боку лідерів груп ветеранів, які виступили проти нього, коли його висунули на посаду міністра у справах ветеранів під час першого терміну Трампа. Він є колишнім виконавчим директором “Vets for Freedom” і колишнім генеральним директором “Concerned Veterans for America” ‒ групи, яка виступає за аутсорсинг медичної допомоги ветеранам, яку фінансували брати Кох.

“Гегсет, безперечно, є найменш кваліфікованим кандидатом на пост міністра оборони в історії Америки. І найбільш відверто політизованим. Готуйся, Америка”, ‒ заявив засновник “Independent Veterans of America” Пол Рікхофф.

Рікхофф вважав раніше, що Гегсет ‒ “високоефективна та запекла медіа-персона, культурний та політичний воїн MAGA. І більш ніж відданий Трампу, який йому довіряє”, ‒ буде вибором Трампа на посаду начальника штабу або прессекретаря.

Під час першої адміністрації Трампа Гегсет відіграв ключову роль у кількох епізодах, у яких Трамп втручався у систему військового правосуддя, щоб помилувати військовослужбовців, засуджених за військові злочини, додає Politico.