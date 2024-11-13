Головне за ніч та ранок середи, 13 листопада: комбінована атака на Київ, новий міністр оборони США, повернення обмежень світла

162 бойових зіткнення, день жалоби у Кривому Розі, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Росіяни вперше за понад 70 днів завдали комбінованого удару по Києву із використанням крилатих ракет, випущених з літаків стратегічної авіації, балістики з Воронезької області та ударних дронів типу "шахед".

Загалом окупанти використали 96 ракетів і БПЛА, 41 засіб ураження були знищено силами ППО.

Внаслідок атаки у Броварському районі Київської області сталася пожежа на складі, постраждала одна людина.

Загалом на фронті за добу відбулося 162 бойових зіткнення, найбільше - на Курахівському напрямку. Також окупанти тиснули на Куп'янському і Торецькому напрямках. Ракетні війська та артилерія ЗСУ уразили 13 районів зосередження озброєння і військової техніки ворога.

Збройні Сили України ліквідували за минулий день 1770 загарбників, загальні втрати окупантів сягнули 714 380 солдатів. Деталі щодо знищеної ворожої техніки - у новині.

У Кривому Розі 13 листопада оголошено днем жалоби за загиблими від ворожого удару мамою та її трьома дітьми.

В Івано-Франківській та Волинські областях місцеві обленерго повідомили про запровадження 13 листопада графіків обмеження постачання електроенергії для підприємств. Вони не стосуватимуться побутових споживачів.

Уряд Франції офіційно підтвердив, що Україна отримає шість літаків Mirage 2000-5F, поставки заплановані на першу половину 2025 року. Для наших військ винищувачі зазнають модифікацій, щоб бути більш адаптованими до умов російсько-украхїнської війни.

У США обраний президент Дональд Трамп продовжив оголошувати імені посадовців своєї адміністрації.

Новим міністром оборони Сполучених Штатів став ведучий телеканалу Fox News, ветеран Національної гвардії Піт Хегсет. Він свого часу зі скандалом завершив службу у війську, будучи звинуваченим у екстремізмі та нетолерантних висловлюваннях на адресу меншин.

Мільярдер Ілон Маск разом з політиком-республіканцем Вівеком Рамасвамі очолили новостворений департамент урядової ефективності - орган, що має "допомогти адміністрації Трампа викорінити бюрократію". Нове відомство має виконати поставлені перед ним завдання до дня незалежності США 4 липня 2026 року.

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